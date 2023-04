Nouveaux noms de rues au Fourcroix à Blandain : "On ne veut pas perdre l’esprit du hameau"

C’est pour toutes ces raisons que la Ville de Tournai a lancé voici quelques mois une procédure administrative relative au hameau de Fourcroix, couvert par six voiries et présentant des incohérences au niveau des numéros de maisons.

Les services communaux se sont penchés sur la question à la demande de Bpost.

Le collège communal soumettra lundi au vote du conseil communal une proposition visant à renommer deux voiries sur les six, à redélimiter une voirie, et à envisager une nouvelle numérotation à l’échelle du hameau.

Impasse du rieu Muché et rue de la Chevêche

Concrètement, il est question de renommer une impasse du hameau (voir sur notre plan en violet) en "Impasse du Rieu Muché" ; c’est un clin d’oeil au rieu de Templeuve vers lequel se dirige le chemin, le ruisseau étant aujourd’hui caché ("muché" en picard).

Il est aussi proposé de renommer le chemin reliant le hameau du Fourcroix au hameau de Ruage en rue de la Chevêche (en bleu sur notre plan). Cette proposition du Parc naturel des Plaines de l’Escaut est en lien avec la faune locale ; des chouettes chevêches nichent en bordure sud des habitations.

Enfin, une voirie du hameau sera redélimitée (en vert sur notre plan). À l’heure actuelle, la dénomination "Hameau du Fourcroix" s’arrête au milieu de la voirie pour laisser place à la dénomination "Hameau du Houilly". Par cohérence, l’ensemble de la voirie à cet endroit sera dénommée "Hameau du Fourcroix".

Par ailleurs, les autres voiries du Fourcroix feront l’objet d’une renumérotation globale.

Un accord de principe pour l’instant

Toutes ces propositions seront soumises lundi à un accord de principe de la part du conseil communal. Les riverains seront ensuite avertis et ils disposeront d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs remarques ou observations. Ce projet de changement de dénomination sera aussi rendu public par voie d’affichage.

C’est après cette enquête auprès des riverains que le dossier sera représenté une deuxième fois au conseil communal pour accord définitif.

"Surtout ne pas démembrer notre hameau"

Une réunion citoyenne a déjà été organisée en novembre avec des habitants du hameau. L’option qui s’était dégagée de la part d’un petit comité de riverains n’était pas celle qui est proposée, regrette Serge, un habitant du Fourcroix.

"Notre hameau, dont le nom fait référence à un four à pain qui se trouvait autrefois dans le quartier, a une histoire. Il existe un esprit de quartier, avec une entraide entre habitants, une messe organisée chaque dimanche dans la chapelle… Nous redoutons de voir être démembré notre hameau car dans le nouveau plan les habitants de la rue Chevêche n’en feront plus partie".

Si personne ne conteste qu’il est important de clarifier la numérotation, notamment pour permettre aux véhicules de secours de se repérer plus facilement, il y avait moyen, nous dit-on, de préserver partout le nom du hameau et d’installer des plaques comportant les séries de numéros étudiées de manière à être cohérentes. "Deux géomètres du hameau ont fait une simulation pour démontrer que c’était possible en gommant quelques incohérences assez minimes. Et à condition que tout un chacun mette le numéro de sa maison de manière bien visible sur sa façade".