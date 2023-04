Trois jours organisés dans l’optique de "Nourrir Tournai"

Du 27 au 29 avril, la deuxième édition du festival de la transition alimentaire "Nourrir Tournai" invitera le public à réfléchir et échanger autour d’un système alimentaire à la fois plus démocratique, durable et solidaire. L’association Ceinture Alimentaire du Tournaisis, qui se fait le relais de l’initiative à Tournai, proposera trois jours d’activités.