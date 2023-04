S’amuser avec le maître de la Dictée Géante, ce dimanche, à Estaimpuis

Amoureux des mots, et après avoir déjà animé plus de 500 dictées en dix ans, Rachid Santaki fait exceptionnellement halte ce dimanche 23 avril, en Belgique, à Estaimpuis après avoir été sollicité par la Commune et le Plan de Cohésion Sociale. La dictée géante n’aura aucune prétention d’un record du monde, quelque 150-200 personnes sont attendues (il est toujours possible de s’inscrire sur www. ladicteegeante.com), mais elle se veut un événement familial, convivial et ludique. "L’idée de ces dictées géantes est partie d’un constat: l’orthographe et les mots, qui sont des enjeux essentiels pour chacun d’entre nous, peuvent être un jeu mais surtout un moment fédérateur, explique celui que l’on surnomme Monsieur Dictée. On souhaite aussi permettre aux gens, de toutes origines et de tous milieux, de vivre une après-midi en famille, entre amis ou entre aînés, et de s’amuser avec les mots, la langue française et cet exercice de la dictée. Il ne s’agit pas de se prendre la tête avec l’orthographe mais simplement de prendre du plaisir d’être ensemble."

La dictée se veut accessible à tous, aux enfants, aux adolescents et aux adultes. "Le texte sera identique, mais les plus jeunes n’en feront qu’une partie", précise l’organisateur et lecteur de la dictée. Particularité: le texte a été imaginé par les citoyens d’Estaimpuis. "Il y a quelques semaines, j’ai animé plusieurs ateliers (NDLR : au CEME, avec le conseil des Aînés, la Maison de Jeunes, des citoyens) et au fil des discussions, des mots sont ressortis, ajoute Rachid Santaki. J’ai ainsi retenu l’un ou l’autre mot pour les intégrer à la dictée et en faire le fil conducteur. Ces rencontres m’ont aussi permis d’en apprendre un peu plus sur l’histoire d’Estaimpuis…"

Accords des adjectifs ou des participes passés, règles de conjugaison, mots d’usage… les participants défieront les subtilités et pièges orthographiques et grammaticaux. "La dictée ne sera pas notée comme cela peut l’être à l’école, pour éviter de remuer des mauvais souvenirs pour certains, sourit Rachid Santaki. Par contre, nous procéderons à une correction publique et la copie ayant le moins d’erreur sera récompensée. Chacun concourt dans sa catégorie." Un prix sera également attribué pour la "plus belle écriture". "Pour la qualité de la graphie, et cela, quel que soit le nombre de fautes commises", conclut le Monsieur Dictée. Participation gratuite.

Infos: nora.baidi@estaimpuis.be – 0490 41 10 52