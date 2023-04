Rue Saint-Martin: la Ville de Tournai va saisir le Conseil d’État

Les automobilistes tournaisiens ne devront pas attendre la décision du Conseil d’État avant d’espérer voir la rue Saint-Martin refaite. Car plusieurs années passent parfois entre l’introduction d’un recours et la décision de justice. Un deuxième permis sera de toute façon introduit auprès de l’administration wallonne, avec l’utilisation de pavés et non plus de béton cette fois. "Je reste persuadé que le pavé n’est pas le meilleur choix dans cette rue qui doit supporter un trafic considérable. Ce revêtement impliquera des interventions d’entretien tous les six ans à peu près, comme ça a été fait récemment dans les rues du Cygne et des Maux, et forcément des coûts non négligeables et des désagréments pour beaucoup de monde, automobilistes, riverains et commerçants. Mais parce qu’on ne peut pas se permettre de perdre encore davantage de temps, le permis sera réintroduit dans les formes demandées par le ministre", explique le bourgmestre Paul-Olivier Delannois.

Une question de principe

Pourquoi alors vouloir casser la décision devant le Conseil d’État ? "Pour une question de principe. Parce que le service juridique de la ville estime que la décision du ministre n’est pas suffisamment et pas correctement motivée. Je suis moi aussi convaincu que cette décision est le fait du prince: le ministre a demandé un avis auprès de l’AWAP (agence wallonne du patrimoine) qui ne devait pas être sollicité dans ce cas-ci. On ne va pas commencer à solliciter systématiquement l’AWAP chaque fois qu’on refait une voirie".

Le nouveau fonctionnaire délégué n’avait pas pris position dans les temps, et c’est ce qui explique que ce dossier a été reconnu comme défavorable, indique M. Delannois. "Sur le fond, ce dossier devait passer comme une lettre à la poste, la commission des recours avait d’ailleurs émis un avis favorable. Parce que le béton choisi (désactivé) pour les endroits soumis à un trafic important n’était pas n’importe quel béton: c’est le même que celui choisi pour la rue Royale, pour les abords du pont des Trous, dans des villes comme Avignon ou Poitiers… Mais de manière tout à fait exceptionnelle et incompréhensible, le ministre n’a pas suivi l’avis de cette commission".