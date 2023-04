Échec à l’Échec à Mouscron: "Un excellent compromis entre le travail seul et les cours particuliers"

Voici résumés, en quelques chiffres, les ateliers de Pâques (désormais, "de printemps") d’Échec à l’Échec ; les prochains se tiendront dans les locaux du collège Sainte-Marie, du 8 au 12 mai. "Ces ateliers constituent un très bon compromis entre le fait de se débrouiller seul et les cours particuliers, quand même assez onéreux", souligne Yves Hanssens, coordinateur d’Échec à l’Échec pour le territoire mouscronnois.

Une session durant les "congés de détente", l’an prochain ?

Depuis combien de temps ces ateliers de soutien scolaire y sont-ils implantés ? " Pour sûr, plus de 30 ans, sourit le professeur de mathématiques désormais à la retraite, qui continue d’accompagner les élèves dans le cadre de cette initiative.

"À l’origine, quand André Parent les a lancés sur Mouscron, reprend-il, l’objectif était de permettre aux enfants de réussir leur examen de repêchage au terme des congés d’été. Le gros morceau d’Échec à l’échec, c’était ainsi durant la deuxième quinzaine d’août. On a ensuite ouvert une session à Pâques: plutôt que de préparer un examen de passage, l’idéal est de l’éviter !

Désormais, on tend vers un autre élargissement. L’an prochain, on pourrait peut-être proposer à Mouscron une session pendant le congé "de détente" (carnaval). Il y a en effet une grande évolution au niveau des écoles: la tendance est à ne plus organiser d’examen de repêchage, mais à donner la sanction directement en juin: soit l’élève réussit, soit il recommence son année.

En cause, notamment, le nombre de "jours blancs" qui diminue d’année en année, ne permettant plus aux écoles d’organiser 3 sessions d’examens, à Noël, en juin et en septembre.

Les choses sont donc amenées à évoluer également pour les sessions d’Échec à l’Échec. Celle du mois d’août, qui s’étend actuellement sur 10 jours, sera probablement moins fréquentée à l’avenir. "

Des résultats probants

Les drôles d’années Covid mises à part, la fréquentation à ces ateliers est assez stable dans le temps. "On accueille entre 40 et 50 élèves au printemps, et pour le moment 100-120 élèves en août ", précise Yves Hanssens.

Des jeunes qui tirent bien leur épingle du jeu lors des examens… "On n’a pas de chiffres officiels quant à la réussite des participants – ce sont des élèves qui viennent de toutes les écoles de Mouscron – mais en tant que prof, je leur demande toujours de donner des nouvelles. Et l’on constate que les chiffres sont vraiment bons. Pas seulement parce que les enseignants d’Échec à l’Échec"travaillent bien", mais aussi parce que les élèves sont amenés à avoir un rythme régulier, une certaine discipline, alors que s’ils sont seuls chez eux, ils n’ont pas forcément le courage de se mettre au travail."

Inscriptions (à enregistrer rapidement !) via les sites www.echecalechec.be ou www.jsb.be.

0472 357 253.