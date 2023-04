Un "léger mieux" dans l’escarcelle communale, relève l’opposition au conseil communal de Frasnes-lez-Anvaing

Les recettes à l’IPP remontent (+ 440 000 euros), comme celles des additionnels au PRI (+ 205 000 euros) et la dotation du Fonds des communes (+ 283 000 euros). "Mais c’est encore en deçà de ce que nous avions reçu en 2020. La Commune doit faire plus avec moins, analyse un échevin des Finances Sébastien Dorchy globalement satisfait: il s’agit d’une première étape en vue de retrouver un bas de laine correct.". Si on ajoute le montant des autres redevances, on atteint la somme de 12,3 millions d’euros de recettes de transfert, sur un total de 13,4 millions. Dans les 13,2 millions de dépenses, celles liées au personnel représentent cinq millions ; celles de transfert, près de quatre millions.

Deux policiers en plus

Au service extraordinaire, le solde budgétaire est de 657 759 euros. "Des résultats légèrement meilleurs", pour Michel Devos (PS-AC), qui déplore néanmoins le faible taux de réalisation (28%) à l’extraordinaire: "deux projets sur trois n’ont pas abouti à un engagement budgétaire." Une analyse partagée par le conseiller indépendant Jacques Dupire, qui regrette par ailleurs l’absence de primes devant permettre de réduire les dépenses énergétiques. Marie-Colline Leroy (Écolo) compare le commentaire de l’échevin à un mantra, alors que l’intérêt du compte, par rapport au budget, est justement de savoir ce qui a été fait: "On a l’impression qu’on va chercher des recettes, et puis on verra, par la suite ce qu’on va dépenser, ce qui pose de vraies difficultés dans les choix de dépenses à arbitrer." Le conseiller Michel Delitte (HC), souligne le travail de nettoyage en cours des droits constatés à recouvrer et des queues d’emprunts, mais il voit aussi apparaître des contentieux non réglés (les Bruyères, ceux avec l’entreprise qui a construit les installations de l’AC Anvaing et avec celle de la Grand Place, etc.): "On pourrait avoir un coût total proche du million d’euros. De grâce, ne laissez pas pourrir ces situations. Car plus on attend, plus cela coûte…" Sans surprise, l’ensemble de la minorité s’abstiendra.

En 2023, la dotation à la zone de police des Collines augmente de 5%, passant à 839 192 euros. En réponse à Michel Delitte, la bourgmestre De Saint-Martin précise que – du personnel ayant été engagés – deux policiers supplémentaires sont présents sur l’entité de Frasnes-lez-Anvaing, où le maintien de la "proximité" est essentiel, et que les services occupent déjà un garage dans la zone d’activité économique La Sucrerie.

Du gaspillage ?

Au sujet du RAVeL, l’échevin Daniel Richir espère que la ministre signera rapidement pour aménager les 1 600 mètres du tronçon restant entre Moustier et la gare de Frasnes. Et il n’y a pas d’éclairage prévu sur l’ancienne ligne 86 (Jacques Dupire pensait à des luminaires solaires). Concernant la ludothèque qui doit installée au sein de la bibliothèque communale, l’échevine de la Culture Christine D’Hont répond à Jacques Dupire que des jeux ont été achetés pour un montant de dix mille euros mais il reste à installer maintenant les étagères adéquates (20 000 euros inscrits au budget 2023).

Dernier point qui a divisé l’assemblée: l’achat (qui était prévu) de matériel de chronométrage de pointe pour la piste d’athlétisme d’Anvaing, où des compétitions pourront alors être organisées selon les normes de la LBFA. Quatre d’entre elles ont dû être annulées cette année: "le club continue à grandir ! " Pour l’Écolo Didier Verdoncq, 56 870 euros (trois mille pour un pistolet, 5 000 pour un anémomètre, 20 000 pour une caméra de photo-finish, etc.), "ce n’est pas rien…" Comme Jacques Dupire ("attention au gaspillage s’il n’est utilisé qu’une ou deux fois l’an "), le conseiller des Verts se demande si cela est vraiment indispensable et s’il ne vaudrait pas mieux entrevoir une location: tous deux voteront contre cette acquisition. Le socialiste Michel Devos se dit partagé (entre location et investissement) et pense qu’il devrait y avoir moyen d’obtenir un subside auprès de l’Adeps, Michel Delitte – HC n’était pas pour le projet au départ – estime que "l’outil étant là, il doit servir de façon optimale pour les clubs". Eux voteront pour cet achat.