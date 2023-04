Les concerts et spectacles ailleurs en province de Hainaut

A l’affiche du Dour Festival (du 12 au 16/07): PLK, Lomepal, Caribou, Orelsan, Lous & The Yakuza, Meute, The Blaze, Phoenix, Damso, La Femme, dEUS, Boy Harsher, Malaa, L’Impératrice… Le Ronquières Festival réunira Louise Attaque, Shaka Ponk, Elia Rose, Zaho De Sagazan, Jeanne Added, The Prodigy, Juliette Armanet, Benjamin Biolay, Franz Ferdinand, The Subways, Adé, Kaky, Julien Granel, Ofenbach, Placebo, Pierre De Maere, Feder, The Haunted Youth, Whispering Sons, Jain, Indochine, Juicy X Big Band… (4 au 6/08).