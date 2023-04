L’agenda des concerts et des spectacles en Wallonie picarde

Henri PFR, Dr Peacock, Jacky Lore, Billx, Sefa et cent autres noms seront au So W’Happy à Rongy du 7 au 9/07. Jake LaBotz sera en concert à Lessines le 9/06, après Auguste lécrivain (14/04) et le Roots & Roses festival (30/04 et 01/05) avec The Cleopatras, Les Deuxluxes, Kadavar, Graveyard, Fantastic Cat, Nick Waterhouse, Daisy & Lewis, Chuck Prophet & The Mission Express, Jim Jones All Stars, Lee Banes & The Glory Fires, The Courettes, Pokey LaFarge, Leyla Mc Calla, Delvon Laman Organ Trio, Ron Gallo, Ada Oda, Purrses, The Devil’s Barkers, Kamikazé, Boogie Beasts… Au Palace à Ath, on retrouvera La Framboise Frivole (4/05), Emeline tout court et Loic Lantoine (9/06), Fabian Le Castel (4/11), Veronique Gallo (9/11), Bourvil par Vincent Taloche (17/02)… Chez Poupoune attend The WRS (05/05), Adolina (12/05), Chatte Royal (3/06), Le Grand blond et ses chaussures noires (10/06), Alouest (16/06), HNTRS (24/06)… Abba Mania sera le 9/09 à Ellignies Sainte-Anne. Les Fourmis dansent (13/05 à Frasnes) annoncent Colt, Polemic Incredible, Youssef Swatt’s, Patchwork, T’Apache nocturne... Le Rock n’Trolls de Leuze réunira, ces 7 et 8/04, Krakin’Kellys, Smash Hit Combo, Worship The Kick, SkaPilsBurger, BAK XIII, Rockin’& Drinkin’Guys, Asile, Acapulca, Dj Grass, Flynn, Frères Chantiers, Leukos, Le P’tit bal des animals, Liminal Space, Namek, Neon, Rust, Overover, Piggy Riders, The WRS, This Is Not Yours, Sauna’Coustic, Fanfare Toi-Même, Les Tritons Futés, La Cimenterie... Au CC de Mouscron, on verra Les Jumeaux (7/04), Guillaume Ledent (20/04), The Two of us (30/04), etc. Le Hurlu Comedy Club a invité Daniel Camus (6/04), Antoine Armedan (7/04), Harmonie Rouffiange (8/04), Nicolas Lacroix Trop Gentil (13, 14 – complet et 15/04), Fabian Le Castel (21/04), Jeremy Moriau (18/05), Quentin Vana (16/06), Pierre Aucaigne (23 et 24/06), Tex (26 et 27/05), Élisabeth Buffet (15 et 16/09), Romain Dewasme (22/09). Au Century Festival (28 et 29/04) : The Boomaz (Rolling The Stones,Tutur, Do it later ; L’effondras, The Mars Model, My Diligence Moïse Turizer, Pedigree et Shock Treatment. Fabian Le Castel sera à Estaimpuis le 22/04. Annoncés à LaSemo (du 7 au 9/07) à Enghien: Tryo, Jain, Cali, Suzane, Odezenne, L’Entourloop, Fatoumata Diawara, Ben Harper, Wax Tailor, Balthazar, Henri Dès, Selah Sue, Saudade Experiment, Pierre De Maere, Typh Barrow, Debout sur le zinc, Voyou, Mezerg… PL