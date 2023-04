Huit logements seront aménagés dans l’ancienne laiterie-fromagerie de Blandain

Le site de l’ancienne laiterie sera transformé de manière à aménager huit logements ainsi qu’un bureau.

Le projet prévoit la réorganisation complète des constructions mais la typologie "en carré" de l’ensemble sera préservée. L’habitation principale sera maintenue et restaurée ; le volume latéral annexé à l’habitation sera retravaillé au niveau de la toiture de manière à créer une terrasse pour l’appartement du premier étage. Les constructions annexes et vétustes seront partiellement démolies et reconstruites, sur deux et trois niveaux.

La serre sera rénovée et des espaces communautaires seront aménagés autour de celle-ci.

La serre (à gauche) sera rénovée. Les constructions annexes et vétustes seront partiellement démolies et reconstruites

Le projet initial, présenté par le bureau d’architecture et d’urbanisme A-Tipik (Tournai), proposait la création de douze logements. Après discussions et négociations avec les services de l’urbanisme, l’échevin de l’urbanisme et l’échevine du logement, le maître de l’ouvrage a revu le projet à la baisse en incluant huit logements et un bureau. "La qualité architecturale de cet immeuble de la période industrielle est indéniable, et la création de huit logements est une réponse équitable aux nombres de mètres carrés qu’offre le bâtiment en l’état", estime le demandeur.