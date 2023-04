Un dimanche fleuri en bord de Lys à Warneton

En ce dimanche ensoleillé, le quai Verboeckhoven avait des allures de jardin. À l’initiative de la Ville, cinq fleuristes de l’entité (Au Chalet fleuri, Bonte-Allard, Botanic, Cannelle Orange et Petit Potuz) proposaient de fleurir les jardins et les maisons par des fleurs coupées et séchées, par des plantes intérieures et extérieures (dont des légumes), par des décorations comme des photophores.