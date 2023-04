L’ASBL Citadelle, au plus près des addictions à Tournai

Rapidement, elle fait face à deux constats alarmants. "De plus en plus de jeunes consomment. Et ils consomment de plus en plus." Sans véritable statut pendant un quart de siècle, la structure a tenu le cap, avant de rentrer dans le giron de l’AViQ et d’optimiser sa politique de prévention et de réduction des risques (projet Periscope).

L’ASBL s’adresse à toute personne ayant manifesté l’envie (ou le besoin) de diminuer ou d’arrêter sa consommation, "pas uniquement de drogue, mais aussi d’alcool ou d’autres types de dépendance", avoue Julie Faucon, chargée de projets. L’accueil y est "inconditionnel et sans jugement ", deux prérogatives nécessaires pour tisser des liens de confiance avec le consommateur en situation de détresse. Mais Citadelle se veut aussi être un guide pour les proches des consommateurs, puisque les assuétudes provoquent aussi des dommages collatéraux pour l’entourage.

Son équipe est pluridisciplinaire et composée d’un éducateur, d’une infirmière, d’un assistant social ou d’une psychologue. "Les réseaux psy’plus conventionnels sont débordés, d’où l’importance de notre action, notamment auprès des jeunes", précise la psychologue Manon De Nève.

"La situation n’évolue pas dans le bon sens pour la consommation de cannabis"

L’intervention en milieu scolaire et dans les événements festifs qui brassent la jeunesse est "aussi importante que l’accompagnement de nos partenaires sociaux", reprend Julie Faucon. "Depuis quelques années, la situation n’évolue pas dans le bon sens pour la consommation de cannabis. La drogue s’est banalisée et le public qui la consomme s’est rajeuni. Le joint d’aujourd’hui, c’est le tabac d’il y a vingt ans", déplore notre interlocutrice. "Parmi les groupes de jeunes, celui qui n’a jamais essayé est considéré comme quelqu’un d’anormal. Parfois, les parents consomment également. La consommation de cannabis est assumée. Il y a un sentiment d’impunité ou une fausse insouciance parce qu’on considère (pas seulement à raison) que le joint a des vertus thérapeutiques. Notre rôle, c’est d’insister sur les risques à court ou long terme et les répercussions sur l’organisme et sur l’activité mentale."

Dans les rues de la cité des Cinq Clochers, Citadelle assoit sa présence grâce au Dimo (une camionnette qui sert de permanence mobile) qui permet de donner l’accès au matériel de réduction des risques et aux soins infirmiers. Mais la main tendue de l’ASBL ne concerne "pas que des marginaux ou des junkies", précisent ses membres. "L’idée qu’on se fait du consommateur est fausse. Parfois, c’est Monsieur ou Madame tout le monde qui pousse la porte de notre local pour une permanence."

Cet acte courageux est le premier pas vers un nouveau départ. Soigner, écouter et parfois réorienter vers d’autres acteurs du monde de la santé, c’est la mission d’une ASBL qui s’avère plus utile que jamais.