Jaguar Land Rover Tournai dans le giron du groupe Dejonckheere

Connu pour ses concessions BMW et MINI à Roulers et Tournai, le groupe Dejonckheere a également déjà repris en 2020 une concession Jaguar Land Rover à Courtrai. "L’acquisition de Jaguar Land Rover Tournai s’inscrit dans la forte culture familiale et la passion pour l’automobile qui anime les concessionnaires", indiquent Gaëtan Gossieaux et Christophe Dejonckheere dans un communiqué. "Cette association offrira des synergies en matière de ventes, de mécanique et de carrosserie, renforçant ainsi la position du groupe Dejonckheere sur le marché. La collaboration entre Jaguar Land Rover Tournai et le groupe Dejonckheere permettra la consolidation et la croissance en combinant les talents et les efforts".

Sera développée notamment la nouvelle carrosserie mise en place sur le site de la Chaussée de Renaix. Chez Jaguar Land Rover Tournai, Gaëtan Gossieaux reste directeur opérationnel et l’équipe actuelle reste en place.