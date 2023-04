Invasion de tortues de Floride au Jardin de la Reine (vidéo)

Inscrite dès 2015 sur la liste européenne des espèces invasives, et par conséquent néfaste à la biodiversité, la tortue de Floride - comme on l’appelle plus communément - est interdite tant à la vente qu’à la détention dans notre pays. On en trouve toutefois encore pas mal chez les particuliers car il fut un temps où acquérir un tel animal exotique était aussi un effet de mode. Pour ne donner qu’une petite idée, entre 2010 et 2014, plus de 340 000 tortues aquatiques ont été importées des États-Unis vers la Belgique.

Certains acquéreurs ignoraient alors que l’animal est doté d’une belle longévité pouvant atteindre, voire dépasser, une bonne trentaine d’années.

Les mêmes ne savaient peut être pas non plus que, dans les meilleures conditions, cette tortue peut mesurer jusqu’à une soixantaine de centimètres, même si les plus grosses ne dépassent généralement pas la moitié de cette taille sous notre latitude.

Résultat des courses, de nombreuses familles ont purement et simplement décidé d’abandonner cet animal dans la nature car il devenait un peu trop encombrant…

Pas de bébés, mais avec le réchauffement, qui sait...

Au rayon des bonnes nouvelles, on notera que, si la tortue de Floride s’est parfaitement acclimatée chez nous, il lui est totalement impossible de se reproduire, l’eau de nos plans d’eau n’atteignant généralement pas les 27 à 30 degrés nécessaires pour qu’il en soit ainsi. Du moins, pas encore, car, avec le réchauffement climatique, pas sûr que l’on ne verra pas apparaître un jour ou l’autre des bébés tortues dans le Jardin de la Reine. C’est précisément à cet endroit que nous avons pu en observer de très nombreux spécimens en train de se dorer la carapace au soleil.

Il fut un temps où l’on songea à réguler leur prolifération en faisant appel aux pompiers, mais la mission est très difficile car, sous son air pataud, la tortue aquatique est dotée d’une rare agilité lorsqu’elle est dans l’eau et ne se laisse pas attraper facilement. De plus, une fois capturée, faut-il encore trouver un refuge susceptible de l’accepter ; une opération qui se veut généralement aujourd’hui désormais payante.

Autre solution: lâcher dans nos plans d’eau un prédateur susceptible de réguler la prolifération de ces animaux. Mais quand l’on sait que c’est là le rôle de l’alligator, nos autorités se montrent plutôt réticentes…

Dès, le mieux est sans doute de se dire, comme le fit l’une d’entre elles (on parle des autorités) que: "finalement, la présence des tortues constitue une attraction pour les enfants qui traversent le parc..."