Festivités du pont des Trous à Tournai : des réponses aux questions que vous vous posez

L’événement a été un vrai succès populaire. Les Tournaisiens se sont largement réapproprié leur nouveau pont des Trous et ses abords profondément remaniés, dont la qualité des rénovations fait l’unanimité. Mais des questions posées dans la foule samedi méritent réponses.

1. Qui a organisé et payé les festivités ?

Le SPW (Voies navigables), propriétaire du pont et responsable des travaux, n’avait pas prévu de budget pour organiser de festivités. La volonté d’organiser un événement festif, grand public et gratuit est apparue en fin de chantier. C’est ainsi qu’est née cette idée de mettre sur pied un événement autofinancé, organisé par plusieurs sociétés privées en fonction de leurs domaines de compétences.

Le SPW était donc à la manœuvre. L’intervention de la ville de Tournai s’est limitée à un soutien logistique (chapiteaux et podiums, pose de barrières Herras, etc.) ainsi qu’au niveau de la sécurité.

Des associations tournaisiennes ont accepté de se produire bénévolement le dimanche sous chapiteau.

Des entreprises du chantier de rénovation de la traversée de l’Escaut ces six dernières années, et d’autres sociétés tournaisiennes, ont accepté de financer les festivités pour qu’elles puissent être gratuites.

De quelle façon ? En organisant un espace VIP sous le grand chapiteau, rive gauche, et en y invitant des clients, des membres de l’entreprise, etc. La recette des repas (100€ par participant) servira à financer une partie des festivités.

2. Pourquoi la rive gauche réservée aux VIP ?

Pour ce prix, outre la table, la possibilité était aussi offerte aux VIP d’assister aux animations du pont des Trous sur une rive gauche privatisée. Cette image a fait mal. D’un côté, une rive droite bondée où l’on peinait à se frayer un chemin et sur laquelle beaucoup de spectateurs n’ont pas vu le passage des bateaux vers 22h. Et en face, une rive gauche quasiment vide à certains moments du repas, et clairsemée pendant le mapping. Des barrières Herras empêchaient les spectateurs du Jardin de la Reine de descendre.

Le principe des VIP est largement répandu et accepté dans les mondes sportif et culturel. Mais samedi, le déséquilibre sautait aux yeux. Il devait pourtant être possible de réserver un espace plus restreint aux1300 VIP, de manière à dégager de la place pour le public.

3. Les prix sur place étaient-ils si exagérés ?

4€ la boisson (le même prix pour une bière et une eau plate). Et on ne pouvait pas acheter pour moins de 20€ de tickets. À ceux qui relativisent ce prix, en estimant qu’ils sont à peu près comparables à ceux habituellement pratiqués dans des stades de foot ou de grands festivals, on peut leur citer des exemples.

Au festival Les Gens d’Ere, le prix de la chope était compris en 2022 entre 2,25 et 2,50 € selon le nombre de tickets achetés. Il est déjà possible de commander et payer ses tickets boissons pour le festival de Dour 2023, à 3€ la boisson. Le festival de Werchter est un de ceux qui pratiquent habituellement les prix les plus chers en Belgique: on en est à 3,25€ en prévente, à 3,50 € sur place.

Dans certains stades, des prix proposés sont parfois largement supérieurs à 4€ mais ce sont des gobelets de 50 cl.

Nuançons tout ça en rappelant qu’au pont des Trous l’entrée était gratuite quand dans des festivals voire des compétitions sportives on peut débourser entre 35 et 100€ pour son ticket d’entrée.

Les prix des foodtrucks étaient proportionnellement moins élevés (5€ la portion de frites et 5€ le hamburger). Et, contrairement à ce que d’aucuns craignaient en raison de la présence de six food-trucks seulement, la file d’attente n’était pas épouvantable: elle était comparable à celles des gros événements.

4. Pourquoi les petites arches n’étaient pa s accessibles aux piétons ?

Les petites arches du pont, sous lesquelles il est désormais possible de se promener et qui font le charme des nouveaux aménagements, n’étaient pas accessibles samedi en fin de journée. Cette mesure a été prise pour des raisons de sécurité. Pour les mêmes raisons, le bel escalier qui permet d’accéder directement au pont Delwart au départ du quai en rive droite, était fermé.

5. les quais seront-ils vite complètement ouverts ?

Le temps de débarrasser et de nettoyer les lieux, soit jusqu’à mardi vers 18h, le stationnement et la circulation seront interdits sur les quais des Vicinaux (entre la sortie voitures du parking TEC et le quai Sakharov) et sur le quai Casterman (entre la rue des Roctiers et l’entrée du parking arrière de Thiébaut bois).

6. Les plantations endommagées seront-elles remplacées ?

Des personnes se sont émues de voir des spectateurs piétiner les plantes fraîchement mises en terre, sur les buttes du quai Sakharov notamment. C’était à prévoir. Le prestataire de service réparera les dégâts ; un budget a été prévu pour ça.

7. Le spectacle de Mapping sera-t-il reproduit cet été ?

En l’état actuel des choses, ce n’est pas prévu. Mais le site est appelé à être animé. Dans le cadre du festival franco-belge "Eurométropole en fête", Tournai organisera des animations, ateliers, concerts et balades le dimanche 21 mai aux abords du Pont des Trous.