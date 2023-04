Des travaux aux passages à niveau à Warchin et Havinnes impactent la circulation

Répondant à une question que nous posions à Infrabel, cette société nous a informé que des travaux d’entretien avaient d’ores et déjà débuté ce mardi à hauteur de deux passages à niveau de la ligne 94. Le premier, qui a débuté mardi matin à hauteur du Grand chemin, à Havinnes se poursuivra jusqu’au mardi 25 avril. Les équipes d’Infrabel travaillent en journée, la nuit et le week-end. Il s’agit de travaux de voie et de drainage du sol. Des petits engins mobiles parcourront les voies en journée.