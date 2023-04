Un temps fort pour le village de Comines Ten-Brielen

L’apéro des Capellos, ce rendez-vous d’avril, est devenu un incontournable pour le village de Ten Brielen. Dès la création en 2019, la foule était au rendez-vous pour soutenir le dynamique comité (Baptiste Bourleau, Michaël Jamet et Pierre Deprez) qui se lançait dans un événement inédit "Père Noël est un Capello". Le contraste des températures fut marquant entre la météo verglaçante de Noël 2022 et la douceur de l’apéro de ce dernier dimanche. "Nous dépassons plus de 500 participants pour ces retrouvailles dans les bâtiments et la cour de l’enseignement fondamental du collège de la Lys. Il est bon d’avoir deux lieux différents pour nos festivités. En 2024, l’apéro Capello’s devra quitter cette école pour cause de travaux. Il aura bien lieu à la maison du village" indique Pierre Deprez. De très nombreux bénévoles ont été bien utiles à cette fête unique dans la région.