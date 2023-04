Mouscron-Tournai : l’album Devos, par le chantre Coppens

Un vrai mont lunaire

Justement, la silhouette. Celle de Raymond Devos demeure mythique, "de rond en large", dans une verticalité avantageuse. On se souvient l’avoir vu en scène en toute légèreté, lui qui courait sur un nuage, un petit accordéon dans les mains. Enfant de la pleine lune, l’auteur de "Matière à rire" n’a pas pris un gramme depuis ses dernières apparitions sur les scènes de Wallonie picarde, à Tournai, à Mouscron. Il est resté lui-même, immortel et potelé, comme s’il gardait pour toujours, dans son tablier d’écolier, des sachets de mots replets. Il les a semés, bousculés, vernis, tarabustés, gonflés… Mieux: il nous les a transmis, comme le fait un Papy-Pontoise aux approches de Pâques.

"Viral, vissé, viscéral"

Ce bonhomme aimé et respecté, Bruno Coppens, qui garde une silhouette de mercredi des cendres, le chambre et l’emballe dans un livre cadeau. Avec l’affection d’un frangin reconnaissant. Trois axes ont guidé le travail de l’auteur: chaque double page comporte fidèlement un extrait significatif de l’œuvre écrite de Raymond Devos, un pan de sa biographie, un texte jouette de Coppens qui leur répond. Par exemple, côté enfance: "Mon père avait plusieurs ardoises en permanence au bistrot d’à côté…" Le lecteur apprend que "Raymond est né le 9 novembre 2022 à Mouscron en Belgique […]. La famille Devos retourne dans le Nord de la France. Raymond n’a alors que trois ans." Et Bruno Coppens se plaît, en écho, à souligner "cette zone frontalière demeurera sa vie entière sa – région d’être – d’être en équilibre, un pied dans le réel, l’autre dans l’imaginaire, entre le ciel où l’ange passe et la terre où un doute plane…". Vingt doubles pages évoquent l’itinéraire de ce fils d’industrie lainière, sa découverte de la scène et du métier d’artiste, ses talents de musicien cycliste, ses succès et triomphes, sa renommée qui court d’un méridien à l’autre, jusqu’à l’école mouscronnoise qui porte son nom.

L’hommage que rend Bruno Coppens à cet aîné prestigieux est traversé de tendresse et d’admiration. À travers sa propre création, le Tournaisien lui donne encore et encore la parole, comme si deux associés faisaient œuvre commune: "Raymond lança: Jamais ! Les gros mots ça me dessert ! Et je ne veux pas que vous en pâtissiez !" avant de poursuivre, en Coppens averti, son éloge de zèbre. Les dessins de Pierre Kroll accompagnent la célébration du ventre en images acrobatiques, allègres, sans lourdeur. Cabrioles, partitions, danses, envols, mutineries… Le circassien des étoiles a plus d’une plume dans son sac de devant. Sa souplesse légendaire lui permet de grimper aux nues et de tutoyer l’azur. Avec, pour fronde ou auréole, tout un panache langagier.

"Raymond de rond en large", Bruno Coppens, ill. de Pierre Kroll, graphisme de Marc Dausimont, éditions fdeville, Bruxelles, 15€