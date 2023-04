Le roman fauve de l’architecte d’origine tournaisienne Paul Delaby Sorel

Jean René, Frédéric Lacoste et Olivier Delorme se retrouvent en prison. Des hommes comme ceux que l’on croiserait place Blanche, portant beau et cherchant peu noise. Le premier, galeriste, avait trouvé refuge auprès de Johanna, une artiste suédoise réputée. Le deuxième, réalisateur, est l’auteur d’un crime passionnel qui émeut cependant une partie de l’opinion publique. Tous deux se rejoignent à la satisfaisante prison d’Aurey, où débarque, plus tard, le troisième larron. Celui-ci, à son arrivée, confie aux autres "Je ne serai jamais écrivain".