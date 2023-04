Des nouvelles saveurs d’Asie sur la Grand Place de Tournai

Une boisson encore méconnue à Tournai

Lisa a également remarqué qu’à Tournai, cette boisson qu’elle affectionne tant est pourtant assez méconnue. "On me disait qu’il fallait aller à Lille ou Mons pour déguster un bubble tea. C’est dommage parce que Tournai est une belle ville assez vivante. Il manquait une petite touche asiatique jeune et familiale, je dirais", s’amuse la nouvelle gérante.

Lisa qui collabore avec son frère Victor au sein de l’établissement, propose dix-huit saveurs de bubble tea, neuf fruitées et neuf lattées. "Beaucoup découvrent ce met en venant chez nous. Je dois dire que c’est toujours très sympa d’être témoin d’une première fois. Les bubbles teas qui plaisent le plus, ce sont les fruités, notamment le bubble tea à la pêche, remarque Lisa. Personnellement, mon préféré c’est le Matcha latté !"

Un lunch préparé avec amour

À côté des bubbles teas, le 8 Etoiles propose également de quoi se restaurer. Deux plats asiatiques traditionnels sont proposés à la carte: le bobun (une salade de vermicelles avec des nems au bœuf saté) et le Udon (des nouilles japonaises avec du bœuf). "C’est notre maman qui les prépare. Elle cuisine les meilleurs bobun du monde ! Elle y met tout son cœur et ça se ressent ", assure Lisa.

Le 8 Étoiles n’en est encore qu’à ses débuts, mais sa conceptrice imagine déjà renouveler sa carte pour l’été, "et pourquoi pas proposer d’autres plats ? envisage-t-elle. Au retour des beaux jours, nous ajouterons de nouvelles saveurs à notre listes de bubbles teas."

Pour la saison estivale, l’établissement aura également tout le loisir de déployer une belle terrasse sur la Grand-Place. Cette nouvelle expérience asiatique au pied des jets d’eau qui pourra animer les après-midi ensoleillées des Tournaisiens et des touristes.