Congrégation de Saint-Charles (Mouscron-Comines-W.): "Trois cents ans, c’est une longévité exceptionnelle"

Aussi à Comines !

"En 1954 a eu lieu la fusion – imposée par l’Évêque de Bruges – entre les sœurs Notre-Dame de Comines et Saint-Charles de Dottignies. Les sœurs de Notre-Dame travaillaient pour la maison de repos du CPAS et le home Saint-Joseph de Comines ainsi que pour la maternité cominoise, précise Sœur Viviane. De 1975 à 1995, j’ai travaillé à la Croix Jaune et Blanche dans toute l’entité en formant une chouette équipe. J’ai aussi été responsable de la pastorale des malades dans le doyenné". Sœur Dominique, l’autre Cominoise de la congrégation, a été plus impliquée dans l’enseignement, à l’Institut Notre-Dame jusqu’en 2000 avec des cours de religion, d’histoire.

L’Oasis, maison d’accueil pour les enfants puis pour les femmes

"En 1979, nous avons fondé l’Oasis. Jusqu’en 2000, nous avons accueilli des enfants en difficultés. En 1998 s’est même ajouté l’accueil de femmes avec ou sans enfants. J’ai arrêté l’enseignement en 2000 pour diriger cette maison d’accueil et avoir des subsides, poursuit Sœur Dominique. Avec les subsides de la région wallonne, j’ai pu embaucher une assistante sociale en 2003 puis une éducatrice à mi-temps, et, en 2006, une directrice à qui j’ai laissé la place. Avec Sœur Jeanne et Sœur Viviane, nous sommes allées habiter à Comines. Nous sommes restées quarante ans à l’Oasis. Forte de son équipe de professionnels, l’Oasis continue grâce à l’Acis (Association Chrétienne des Institutions Sociales et de Santé)".

L’Oasis a été, pour les religieuses, la pierre angulaire de leur action sur Comines. Leur engagement paroissial a continué dans la pastorale des malades, dans les équipes funérailles. tout en posant des gestes solidaires "La solidarité, c’est prendre soin des enfants, des personnes âgées, des malades dans l’esprit de la congrégation", ajoute Sœur Viviane.

"La solidarité, c’est être solide ensemble. La vie est belle à condition de tourner ses bras et son cœur vers les autres", conclut Sœur Dominique.

Dans une édition de fin mars, nous avions déjà détaillé l’exposition et la célébration des 22 et 23 avril à Dottignies. À Comines, l’Équipe d’Animation Pastorale va dédier l’unique célébration du dimanche 30 avril, à 10h en l’église de Warneton, aux 300 ans de la congrégation Saint-Charles.