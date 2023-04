Antoing-Tournai: de meilleures conditions de transport pour le très couru train de 7h27

Un train plus fiable et plus moderne depuis ce lundi

Face à cette situation, la Frasnoise Marie-Colline Leroy, députée fédérale Écolo/Groen, a interpellé à plusieurs reprises Georges Gilkinet, le ministre de la mobilité. Visiblement, son intervention a porté ses fruits. "Désormais, depuis ce lundi matin, ce train roule avec une composition de deux"Desiros", soit 560 places. Ceux-ci sont nettement plus modernes et plus fiables que les AM doubles. Cela permettra d’offrir un nombre plus important de places mais également un meilleur niveau de qualité qu’actuellement pour ce train. Cette amélioration s’inscrit dans un vaste plan de transport pour la province de Hainaut, un plan qui vient d’être dévoilé par la SNCB et Infrabel pour 2023-2026", explique Mme Leroy.

D’autres améliorations à venir

Lundi matin, tout le monde a pu monter sans le moindre souci dans le train se rendant à Tournai. À Antoing, il reste cependant encore à améliorer l’accès des PMR au train, celui-ci étant nettement plus haut que le quai. À terme, ce train devrait se composer de six wagons, ce qui améliorera encore sa capacité d’accueil. Lancés en 2012, les trains "Desiros" sont conçus pour les courtes distances. Leurs multiples atouts sont des systèmes modernes de sécurité, plus de places assises (sur 305 rames, plus de 85 000), une accessibilité des voyageurs moins valides, l’air conditionné et un espace aménagé pour les cyclistes.