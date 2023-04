Nous avons parcouru en bateau les aménagements de la traversée de Tournai par l’Escaut (vidéo)

Christophe Vanmuysen, inspecteur général SPW Mobilité et Infrastructures, rappelle ces chiffres. Lui qui suit le chantier depuis son lancement en avril 2017, tient à souligner l’aventure humaine qui s’est déroulée de part et d’autre de l’Escaut pendant toutes ces années. "900 personnes ont travaillé à l’élaboration du dossier, à la réalisation des travaux…"

Ce vendredi matin, trois bateaux ont quitté la halte nautique de Tournai, le long du quai Taille-Pierres, pour permettre aux invités de découvrir les aménagements réalisés tout le long de la traversée de Tournai, du pont Devallée jusqu’au pont Delwart, et assister à un moment protocolaire organisé au pied du pont des Trous.

La cérémonie a été marquée par un geste symbolique posé sur la courtine du pont des Trous: la pose d’une capsule temporelle derrière une pierre du pont, contenant divers éléments, dont les 900 noms des personnes qui ont participé aux chantiers: ouvriers, artisans, employés, fonctionnaires, architectes, ingénieurs, contrôleurs, experts, etc.

"Un trésor pour poursuivre le développement touristique de la ville"

Paul-Olivier Delannois, le bourgmestre, rappelle les enjeux économiques et environnementaux considérables de ces travaux. "La transformation de ce monument symbolique allie parfaitement élégance et respect de notre patrimoine. La Ville de Tournai, qui va reprendre la gestion de cet édifice, pourra s’appuyer sur ce trésor pour poursuivre son indéniable développement touristique, tout en offrant à sa population des moments de plaisir et de détente avec ses abords que magnifient véritablement ce lieu."

Devant le ministre Philippe Henry, Christophe Vanmuysen, inspecteur général SPW, et le bourgmestre Paul-Olivier Delannois, un ouvrier scelle la capsule temporelle.

Ce vaste chantier n’a pas été un long fleuve tranquille, rappelle-t-il. "On alla même chercher certains mariniers pour prouver que les grands bateaux ne passeraient jamais. Mieux, on instrumentalisa Stéphane Bern en omettant de lui dire que les arches avaient été démolies lors du second conflit mondial. […] Mon espoir maintenant est de passer au-delà de toutes les polémiques qui ont nourri ce dossier et de faire en sorte que les uns et les autres s’approprient ce travail. C’est vraiment le seul espoir qui m’habite aujourd’hui. Quant au futur de celui-ci, nous allons de façon intelligente travailler en concertation. Mais chaque chose en son temps car aujourd’hui c’est la fête."

"Tournai allait être défigurée, son patrimoine balafré..."

Rudy Demotte, bourgmestre de Tournai à une époque où le dossier déchirait jusque la majorité tournaisienne, se souvient des polémiques patrimoniales. "Tournai allait être défigurée, son patrimoine balafré, les rives d’Escaut dénaturées, les vrombissements des mégas péniches feraient trembler les murs des foyers riverains. Et j’en passe. Aujourd’hui pourtant, malgré les quelques sceptiques, ce projet apporte de réels bénéfices à notre ville".

Trois bateaux ont transporté les personnalités jusqu’au pont Delwart.

M. Demotte a eu quelques mots pour les comités citoyens participatifs, et a salué leur engagement dans l’initiative "Autour du Pont". "Leur contribution a été essentielle pour façonner un projet qui répond aux attentes de la population".

La veille d’un grand week-end festif qui se tiendra autour du pont des Trous, Philippe Henry, Vice-président et Ministre du Climat, de l’Energie et de la Mobilité, s’est dit "touché par l’organisation d’une grande fête populaire autour de projets d’infrastructures qui doivent avant tout bénéficier aux habitants".

Un rôle clé dans le projet Seine-Escaut

Le Hongrois Péter Balázs, coordinateur européen du Corridor Mer du Nord-Méditerranée, était ce vendredi à Tournai à l’occasion du week-end inaugural autour du pont des Trous. L’Union européenne a contribué à hauteur de 40% des financements, par l’intermédiaire du mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE), a-t-il rappelé. "Ce pont est au cœur d’un grand projet de voies navigables européennes, dont le projet Seine-Escaut est un des plus importants et sur lequel Tournai a un rôle clé". En janvier 2020, il avait pris part à l’inauguration du pont à Ponts et du quai Saint-Brice. "J’ai ainsi ouvert ce tronçon qui permettra de naviguer avec des bateaux de gros tonnage sur l’Escaut, en traversant Tournai. Ce qui a été accompli est tout simplement impressionnant: ce projet permet d’utiliser des péniches transportant des conteneurs d’un volume équivalent à 50 camions. Une péniche, c’est donc 50 camions en moins sur nos routes."

Il n’y a pas grand monde pour trouver à redire sur la qualité de la reconstruction du pont des Trous. ©EdA

Le développement du transport par voies navigables est une priorité de la politique des transports de l’Union européenne. "Tournai est sans aucun doute un excellent exemple de la manière dont les efforts collectifs permettent de relever les défis locaux. […] En outre, ces travaux répondent à des besoins économiques et commerciaux et vont aussi améliorer la continuité territoriale. Ces travaux auront donc des impacts positifs majeurs pour toute une région".

Philippe Henry, Vice-président et Ministre du Climat, de l’Energie et de la Mobilité, fait remarquer que la modernisation de la traversée de Tournai figure au troisième rang des investissements après la réalisation de l’écluse Ampsin-Neuville et la poursuite des travaux au plan incliné de Ronquières. "Une preuve si besoin est que nous accordons beaucoup d’importance à l’Escaut".

Des moyens colossaux sont dégagés pour renforcer la compétitivité du transport fluvial par rapport au transport par la route, insiste M. Henry. "Cela passe indéniablement par une adaptation du réseau de nos voies navigables, de nos infrastructures et de nos ouvrages d’art. La Wallonie a par ailleurs déposé un nouveau dossier de candidature auprès de l’Europe afin d’obtenir un cofinancement pour réaliser la suite du projet Seine Escaut. L’objectif étant désormais de relier de manière optimale la dorsale Wallonne fluviale à ce futur grand axe entre le Bassin parisien et les ports de la mer du nord".