La grande foule attendue autour du pont des Trous de Tournai ce week-end : voici le programme

1. Quel est le périmètre des festivités ?

La zone réservée au public sera délimitée par le quai des Vicinaux, le quai Sakharov et le promontoire du pont Delwart. Quai des Vicinaux, au pied de la tour de la Thieulerie, seront installés une demi-douzaine de foodtrucks. Sous le pont Delwart et en amont du pont des Trous, deux bars seront accessibles.

L’accès (piéton) à la zone des festivités sera possible depuis le centre-ville mais également depuis le quai des Vicinaux.

2. Des DJ’s entre 16h et 2h, un mapping à 23h

Des DJS vont se succéder entre 16h et 2h du matin sur la terrasse de la tour de la Thieulerie (celle de la rive droite): DJ Yan Hendrickx, DJ Marathon entre 17 et 18h (ce Tournaisien a réalisé il y a quelques années un battle inédit "DJ-carillonneur" au sommet du beffroi), Antoine V., DJ Valeuu, le Tournaisien Stéphane Baert entre 20 et 21h, Nicki Sanchez, DJ Flash, le Tournaisien Fred Baker entre minuit et 1h du matin, et MATTN pour clôturer le show.

À 22h, un défilé de bateaux historiques passera sous le pont. Dont un Drakkar, comme ceux qui envahirent la région au IXe siècle, quatre siècles avant la construction de la porte d’eau. Ce défilé de bateaux servira de préambule au spectacle son et lumière annoncé à 23h. Ce spectacle de type mapping, d’une durée d’une quarantaine de minutes, utilisera comme écran la face extra-muros du pont pour évoquer son histoire.

3. Rendez-vous rive gauche dimanche

Si la journée de samedi se déroulera essentiellement sur la rive droite, celle de dimanche se concentrera sur la rive gauche, notamment sous un chapiteau dressé quai Casterman après le pont Delwart. L’accès public se fera depuis le quai des Salines et la rue F.-J. Peterinck, en longeant le pont des Trous et le Jardin de la Reine.

Ouverture des portes dès 11h. De 11 à 18h: exposition de photographies des travaux et d’aquarelles réalisées par l’artiste Bruno Lombardo sur le chantier. L’Orchestre à vent et le Big Band de jazz du Conservatoire de Tournai se produiront respectivement à 11h et 13h30. À 12h, spectacle de danse du Centre chorégraphique "En Corps". À 15h, spectacle de Danse & Cie. À 16h, concert du Royal Centre Choral Tornacum.

4. Avec l’armée de vendredi à dimanche

La Défense a été associée à l’événement inaugural. Le vendredi, de 9h à 17h, mais également samedi et dimanche de 11h à 17h, le Centre de Formation de la Logistique caserné à Tournai et la Marine déploieront un village des métiers sur le parking Sakharov.

Des véhicules et du matériel seront présentés, ainsi que du matériel didactique pour illustrer les métiers techniques enseignés au sein de l’école de la logistique.

Parallèlement, sous le pont Delwart, il sera possible de visiter la vedette des Cadets de la Marine (le P902 "Libération") samedi et dimanche après-midi.