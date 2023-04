Bientôt trois brocantes à Tournai/Froyennes: l’embarras du choix dès le 7 mai

Ça n’arrivera pas tous les week-ends parce que la brocante du centre-ville n’a lieu que chaque deuxième samedi du mois. Mais chaque semaine au moins il y aura donc deux brocantes à Tournai, et une semaine sur quatre trois rendez-vous de ce type qui auront chacun leurs spécificités et leurs tarifs: 10 € l’emplacement dans l’intra-muros, 20 € à Froyennes et 30 € aux Bastions.

On doit le retour de la brocante de Froyennes à l’ASBL tournaisienne Happy Nanny and Co, une association spécialisée dans les activités et animations ciblées sur la petite enfance, associée avec le centre commercial pour l’occasion. Lors de chaque brocante, dont la première date est fixée le dimanche 7 mai et la dernière fin septembre, il y aura d’ailleurs un "village des enfants".

En 2015, les organisateurs de la brocante de Froyennes avaient jeté l’éponge après que Paul-Olivier Delannois, bourgmestre ff à l’époque, avait fixé des règles que l’UCCCF (Union des commerçants du centre commercial de Froyennes) estimait trop contraignantes: un nombre limité de rendez-vous annuels pour respecter l’esprit du vide-grenier notamment. Le marché était aussi dans le collimateur des autorités depuis que des objets volés avaient été retrouvés sur certains étals.