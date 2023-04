Dix adultes baptisés lors de la veillée pascale à Herseaux

L’Unité pastorale des 5 Clochers était en fête, samedi dernier. Au cours de la veillée pascale, dix adultes voyaient aboutir une préparation minutieuse à leur entrée dans la communauté chrétienne en recevant le baptême des mains du Père Ferdinand. Le curé leur a aussi prodigué le sacrement de confirmation avant que chacun ne communie sous les deux espèces. Il les a encouragés à ne pas être des "baptisés demi-écrémés" et à poursuivre leur engagement en faisant croître, au jour le jour, les vertus prônées par l’Église catholique. La cérémonie, en l’église Saint-Maur, était animée par la chorale Ribambel. Elle s’est clôturée de manière doublement originale: le jeune Lorenzo, l’un des baptisés, faisant publiquement sa déclaration à Zélia, toute surprise de se voir au-devant de la scène, ou plutôt du chœur, pour recevoir la bague de son fiancé et la bénédiction du curé. Le verre de l’amitié a ponctué une célébration, certes un peu longue, mais pleine de joie et d’espérance.