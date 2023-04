Agnès est née à Herseaux le 5 avril 1923. Dès 14 ans, elle travaille en usine. Elle se marie en 1942 et après la Grande Guerre, elle travaille avec son mari Achille Decock, marchand de lait. Le travail est intense entre les préparations, les livraisons, le nettoyage et l’éducation des six enfants du couple. Pendant plusieurs années, Agnès sera aussi employée domestique à Soignies et a gardé un bon souvenir de cette époque. De retour dans son village, elle a travaillé jusqu’à la retraite comme femme de ménage à l’Institut Montfort.

Veuve depuis plus de 30 ans, la doyenne a un tempérament bien optimiste. À la Maison Saint-Joseph, Agnès est installée dans une unité style appartement supervisé, car elle se débrouille encore très bien toute seule.

La centenaire est considérée comme une dame vive et pourrait être l’égérie d’une marque d’eau pétillante. Toujours de bonne humeur, Agnès aime faire rire, se produire pour chanter et adore évoquer ses souvenirs. "J’ai eu une vie bien remplie, et aujourd’hui je suis heureuse de fêter mon anniversaire", dit-elle, tout sourire.

Agnès était entourée de Jean-Luc et Evelyne, ces deux derniers enfants et de nombreux amis qui tenaient à lui témoigner leur affection.