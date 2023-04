Tournai : les PMR veulent une gare qui leur soit accessible

Actuellement la seule possibilité pour les personnes à mobilité réduite de bénéficier des services SNCB à Tournai est de réserver leur trajet au moins trois heures à l’avance, afin de mettre à leur disposition un accompagnateur pour se rendre sur le quai souhaité ou de prévoir un changement de voie pour que leur train arrive sur un quai accessible (le premier en l’occurrence).

"Les choses ont évolué depuis 40 ans. Nous, les personnes à mobilité réduite, sommes plus autonomes. Le service proposé par la SNCB est assez limitant pour nous. Nous ne pouvons pas partir sur un coup de tête. Ce mode de fonctionnement demande toujours de l’organisation, ce qui est usant, explique Emmanuel Turco, président de la commission subrégionale de l’AVIQ qui est à l’origine de la pétition. Cela fait une dizaine d’années que des aménagements doivent se faire pour permettre plus d’autonomie et nous n’avons toujours rien vu venir. Nous méritons à Tournai d’avoir une gare équipée comme à Mons, Charleroi ou Namur !"

"L’idéal serait d’installer des ascenseurs"

La pétition lancée par Emmanuelle Turco vise le nouveau contrat de gestion de la SNCB qui compte parmi ses objectifs de rendre 176 gares plus accessibles, de manière autonome, aux personnes à mobilité réduite (et aux vélos).

Emmanuel Turco demande que la gare de Tournai fasse partie des prioritaires pour obtenir ces aménagements d’ici 2032. "Étant donné qu’on ne peut pas se rendre sur n’importe quel quai actuellement, l’idéal serait d’installer des ascenseurs ", poursuit M. Turco. La pétition réclame également un couloir sous voies accessible aux personnes à mobilité réduite comme prévu dans les plans de réaménagement du plateau de la gare (projet supprimé), ainsi qu’une rampe praticable et un rehaussement des quais de 76 centimètres afin de monter plus aisément à bord des trains.

Un droit constitutionnel

"Depuis mars 2021, c’est dans la Constitution, un article exige l’inclusion et des aménagements raisonnables pour toute personne porteuse d’un handicap. Actuellement des nouveaux aménagements de la gare sont en cours de réalisation donc, en théorie, il y a obligation de les adapter en fonction de cet article 22ter", souligne Emmanuel Turco.

Le président de la commission subrégionale de l’AVIQ souhaite que chaque Tournaisien ou usager de la gare se sente concerné par cette problématique.

Lancée depuis ce vendredi, la pétition compte déjà plus de 700 signatures. "Une fois clôturée, je la ferai parvenir aux autorités ainsi qu’à la SNCB, assure-t-il. Nous méritons mieux. Si nous voulons vraiment avoir du poids face aux décisionnaires, il faut que tout le monde signe."