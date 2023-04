Sur l’A17, le chantier entre Tournai et Mouscron est terminé

Il avait débuté début mars, dans le sens Tournai-Mouscron. La Sofico annonçait alors la fin des travaux 15 jours plus tard. Avant d’avertir d’une prolongation jusqu’à la fin du mois, puis d’une deuxième jusqu’à mi-avril. "Les équipes ont dû traiter l’autre bande de circulation, celle de gauche, qui présentait à son tour le même type de dégradation que celle de droite", précisait la Sofico dernièrement. Avec deux jours d’avance sur le dernier calendrier en date, le chantier est officiellement terminé et devrait réjouir les automobilistes qui empruntent ce tronçon. Aux heures de pointes, les usagers de la route perdaient systématiquement entre 15 et 30 minutes pour relier Tournai à Mouscron. Quant aux travaux sur le rail, ils prendront logiquement fin dimanche, pour un retour de la circulation ferroviaire entre Tournai & Mouscron le lundi 17 avril.