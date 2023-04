Grâce à plus de 170 œuvres, essentiellement des peintures (Poussin, Fragonard, Monet, etc.) mais aussi des boîtes à peinture, un bouclier, des estampes japonaises… l’exposition "Paysage, fenêtre sur la nature", invite à ressentir la force du lien qui unit art et paysage. L’exposition est à découvrir au Louvre-Lens jusqu’au 24 juillet prochain.

Les paysages sont mis en valeur de manière inédite et nouvelle par l’artiste Laurent Pernot dans une scénographie avec des sons, des images et des lumières qui font appel aux cinq sens.

©ÉdA

"L’exposition raconte la fabrication d’un paysage et ses différentes étapes, explique Marie Gord du Louvre-Lens. Dès le XVe siècle, l’artiste paysagiste va s’identifier au Dieu créateur de monde. Le visiteur est immergé dans des images cinématographiques d’un temps avant l’homme. Il découvre ensuite les motifs séparés comme l’arbre, le rocher, l’eau ou le ciel que l’artiste place dans un espace au travers de la perspective mise en marche grâce à la lumière. Le paysage devient ainsi un décor pour raconter des histoires."

©ÉdA

"L’objectif de l’expo est d’aborder la peinture comme poétique et sensible, ajoute Marie Gord. La peinture donne une illusion du réel ; c’est un art qui se veut intellectuel et philosophe. Il y a volontairement peu d’impressionnisme sauf un Monet. Les impressionnistes n’ont pas tout inventé. Il y a l’avant et l’après…".

Marie Lavandier, directrice du musée rappelle également que "le Louvre-Lens s’inscrit depuis une décennie lui-même dans un paysage complexe et industriel minier fruit d’une relation entre l’homme et de la nature."