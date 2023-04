"Impliquer activement les bénévoles" : Action Damien répond…par l’intermédiaire d’un consultant externe

"Sous l’impulsion de la nouvelle directrice générale, Pascale Barnich, Action Damien a nommé un gestionnaire de crise en novembre 2022. Il avait pour mission spécifique de travailler avec une délégation d’employés afin d’identifier le mécontentement et les préoccupations au sein de l’organisation, et de proposer des solutions possibles. Le travail de ce gestionnaire de crise et du comité de crise qui l’accompagne a depuis été mené à bien. Ils ont choisi 10 projets qui sont désormais prioritaires et sur lesquels l’équipe d’Action Damien travaille. Un comité de pilotage composé de 11 employés et d’un bénévole en assure le suivi. Les projets consistent en des actions concrètes et de nouvelles initiatives pour, par exemple, impliquer activement les bénévoles au sein de l’organisation. Action Damien souhaite optimiser son fonctionnement grâce aux projets et réaliser pleinement sa mission: éliminer la lèpre et la tuberculose dans le monde. Ces maladies touchent principalement les groupes de population les plus vulnérables dans le monde. Les personnes touchées par l’une de ces maladies, Action Damien veut les guérir et leur offrir une vie digne. C’est la raison d’être de l’association. Tout ce qu’elle fait doit contribuer à cette mission", précise encore le communiqué.

L’action de l’ONG est louable. Les moyens déployés pour y arriver peuvent prêter à discussion…