Frank Margerin, le "papa" de Lucien, bientôt en dédicaces à Tournai

L’affiche annonçant la venue de Margerin à Tournai. ©COM

La bande à Olivier

Frank Margerin, un talentueux dessinateur, doublé d’un fameux collectionneur. ©COM

Le dessinateur né à Paris en 1952 (comme Renaud), grand Prix du festival d’Angoulême 1992, sera à Tournai les samedi 22 et dimanche 23 avril grâce à son bon copain, auteur, compositeur et musicien, Olivier Waelkens, ce Tournaisien installé en Provence depuis plus de trente ans. " C ela devait se faire depuis des années. On me demandait: “Quand est-ce que tu nous ramènes ton pote Margerin ?” Cette fois, ça y est. ll dédicacera donc le samedi, de 15 à 18 h, chez Christophe de Fanfulla et le dimanche, de 11h à 14 h, chez Audry et Elisa du Vieux Tournay", indique celui qui développe de nombreux projets personnels, dont un album avec le pianiste classique anglais David Rees-Williams, titulaire des orgues de la cathédrale de Canterbury ( www.olivierwaelkens.net). Pendant que Margerin dédicace, Olivier l’accompagne: " Je fais de la guitare acoustique-chant, du rock-blues des années 50 à aujourd’hui, du Renaud ou des chansons à la con, à la bonne franquette, la bande-son étant jumelle de l’œuvre de Frank." Le dessinateur français n’a jamais, quitté Paname: " C’est un véritable titi parisien, connu du Tout-Paris, travaillant et vivant dans son atelier-maison au bout d’une ruelle pavée, remplie de plantes et de fleurs. Dans son atelier s’entassent ses nombreuses collections: motos, scooters, dessins originaux, fly-toxs pulvérisateurs (plus de six cents !), papiers d’orange, cartes postales, pistolets à eau et àpétards, guitares, plaques émaillées… ", explique son ami belge qui l’accueille régulièrement chez lui, non loin de l’Isle-sur-la-Sorgue, là où habite un certain… Renaud.