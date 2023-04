"À la demande des clients. Ils participaient à des démonstrations et souhaitaient garder une trace de leur expérience et quelque chose de plus qu’un simple feuillet explicatif. D’emblée, j’ai opté pour une formule simple en trois axes, le pain, la pâtisserie et les viennoiseries."

Les ouvrages suivants seront construits sur le même schéma.

En 2011 un second recueil est édité. "Encore une fois à la demande des clients. Il était le résultat de nos conversations, d’échanges et de recettes familiales. Plus tard, on envisagera une troisième version, en 2018, avec ma fille Laura. Nous y avons intégré des pages en couleurs et modernisé l’ensemble. Mais en restant sur les mêmes principes de base. Des ingrédients faciles à trouver et pas trop nombreux et des recettes à réaliser avec nos farines du Moulin de la Marquise, moulues sur pierre."

Un pain "trois épis"

Et nous voilà en 2023 et cette fois c’est Marie qui est intervenue aux côtés de sa maman, en mettant en œuvre des outils informatiques plus performants pour gérer la mise en page.

"Nous avons aussi actualisé les recettes en introduisant des ingrédients différents qui correspondent à une certaine mode et à l’évolution du goût des consommateurs." La couverture du livre, par exemple représente un pain réalisé avec des écorces d’orange et de la macaronade, une poudre d’amande et de blanc d’œuf avec un rien de sucre. Le tout donne un excellent pain gâteau.

Une nouveauté aussi, tant au four qu’au moulin, est apparue.

Laura qui avait participé à l’édition 2018 s’est orientée vers le travail de meunerie, prolongeant ainsi la longue tradition familiale. "Elle vient de créer un mélange intéressant, une"farine trois épis"faite de froment, de seigle et d’épeautre. On la retrouvera dans le tome 4 qui propose un"pain trois épis". La recette, comme toutes les autres, reprend, au gramme près, tous les ingrédients et propose des modes de préparation et des temps de cuisson très précis." Avec tout au bout du travail… la réussite garantie et d’excellents produits à déguster.

Infos: www.moulin-de-moulbaix.be ou FB: "Moulin de Moulbaix".