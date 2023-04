Un amour de jeunesse de plus de cinquante ans à Mouscron

"Nous étions bien jeunes lorsque nous nous sommes rencontrés: nous étions âgés de 16 et 17 ans. C’était le 10 mai 1969, à l’occasion du bal de l’an 2000, en la salle "Au bois" du Mont-à-Leux. Le lendemain, je me rendais au patronage et qu’elle ne fut pas ma surprise de découvrir qu’il attendait devant chez moi !", sourit Monique Deblaere.