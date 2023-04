Trois jours de fête au Home Vanneste à Estaimpuis

Des résidents acteurs de la vie locale

Ce home familial, qui accueille ou supervise 37 personnes, joue depuis toujours le décloisonnement et l’intégration. De nombreux résidents participent ainsi activement à la vie locale: ducasses, banquets, repas de bienfaisance, activités sportives. Ils ont ainsi tissé des liens avec la population qui apprécie de les rencontrer, dans leurs meubles, quand l’occasion se présente.

Ce sera le cas le week-end des 22 et 23 avril. Voilà des semaines que la bonne vingtaine de membres du staff et leurs résidents, entre les multiples ateliers et sorties qui rythment le quotidien, s’affairent pour recevoir au mieux leurs convives. La campagne originale d’affichage démontre à souhait l’investissement des organisateurs.

Comme le montre le programme, il y en aura pour tous et à prix plancher, notamment lors du fameux "Festi’Van" du vendredi qui proposera plus de 6 heures de musiques de qualité avec une entrée générale à 7,50€ en prévente, la gratuité pour les moins de 12 ans et des réductions pour les associations et mouvements qui en feront la demande préalable.

Ils vous attendent donc nombreux, pour écouter, marcher, boire, manger, bref savourer la convivialité chère à cette structure.

Pour faciliter l’organisation mais aussi votre confort, n’hésitez pas à réserver sur place ou par mail sur info@homecharlesvanneste.be.

Home Charles Vanneste, 124, chaussée de Dottignies à Estaimpuis.