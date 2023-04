Traversée de la courtine du pont des Trous avec une GoPro à quelques heures de l’inauguration (Vidéo)

À quelques heures de l’inauguration officielle du pont des Trous et, de manière plus générale, du chantier d’élargissement et d’embellissement des berges de l’Escaut, l’inspecteur général du SPW Mobilité et Infrastructures, Christophe Vanmuysen, se dit fier du travail accompli par l’ensemble des intervenants sur ce méga chantier et de la bonne collaboration entre pouvoirs publics et secteur privé.

Des trappes anti-volatiles

Dernier sablage avant l’inauguration... ©EdA

Nous ne reviendrons pas sur les aménagements que nous avons déjà eu l’occasion de présenter par le détail dans nos précédentes éditions, mais lors de la visite que nous avons pu faire au sein de l’ouvrage, certaines n’avaient manifestement jamais été mises en exergue.

Cette trappe est destinée à empêcher les volatiles de pénétrer dans la tour de la Thieulerie... ©EdA

On songe notamment à cette imposante trappe métallique munie de vérins hydrauliques au sommet de l’escalier conduisant tout en haut de la tour de la Thieulerie, du côté du quai Sakharov.

"Elle a pour but d’empêcher l’intrusion de volatiles, explique Christophe Vanmuysen. Il n’y a évidemment pas le même aménagement du côté de la tour de Bourdiel qui est à ciel ouvert." C’est du côté de cette dernière que l’on trouve l’escalier en colimaçon qui permet de rejoindre les quais du côté du jardin de la Reine.

La tour de Bourdiel est à ciel ouvert... ©EdA

Pour info, cet escalier est barré par une imposante grille en métal, réputée être infranchissable.

Autre "petit" détail qui a toute son importance: la passerelle en inox ajouré qui permet de passer au-dessus de l’arche centrale (15 m sur 3 et 4 cm d’épaisseur pour un poids de 8,5 tonnes), est dotée d’une bande centrale antidérapante. Les parties ajourées de l’arche offrant une vue imprenable sur l’Escaut ont beau être protégées par un treillis métallique, on n’est jamais trop prudent…

Bien évidemment, portes et vitraux ont été restaurés elles aussi, cela tombe sous le sens.

