Noces d’or à Saint-Léger: rencontre par correspondance avant internet

Le couple s’est uni à "On", un village de Famenne. En effet, Orpha est née à "Scy", le 3 juin 1946. Elle fut ouvrière dans une usine de peinture de sa région.

Marcel a vu le jour à Harchies le 22 octobre 1946. Il a effectué toute sa carrière comme chauffeur-livreur. Son dernier employeur était de la région ; raison pour laquelle la famille est venue vivre à Saint-Léger en 1989. De leur union sont nés deux filles, Céline et Roseline, et un fils, Luc. Les jubilaires sont les heureux grands-parents de Loric et Alicia.

Marcel a, pendant une dizaine d’années, suivi les cours du soir de poterie à l’académie des Beaux-Arts de Mouscron. Quant à Orpha, la couture est son dada et cela fait le bonheur de ses filles.

À présent, les jubilaires profitent d’une retraite bien méritée.