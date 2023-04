Le Tournai d’avant: la chapelle-paroisse Notre-Dame construite sous Henri VIII

Sans se soucier de la fresque romane contant la légende de Sainte-Marguerite dans le transept nord, il y fait peindre une double couronne de roses ; des blanches, couleur des Tudor dont il était (et vainqueurs de la guerre familiale) ainsi que les rouges des Lacastre. Insuffisant !

Du XVIIIe à 1913, la chapelle était couverte par un haut toit qui cachait les fenêtres du deuxième niveau. ©ÉdA

Comme il sied à un souverain, Henry VIII s’entoure d’un certain décorum que rappelle le chanoine Cousin. "Tant y a que le roy d’Angleterre fit magnifiquement orner l’autel de St-Jean et de Ste Marguerite à la croisée du côté du septentrion et y fit mettre une image à cheval en l’honneur de St-Georges, patron des Anglais ; vis-à-vis, ledit roy avait son oratoire en hault contre le clocher dit Brunin".

Ce haut retable demeure en place jusqu’en 1885, quand s’achève la restauration de l’édifice. Lors de son enlèvement, un ouvrier découvre des traces de peinture et en avertit le Chapitre. Les différents panneaux de la légende revoient alors le jour mais sont actuellement masqués à cause des travaux.

Avec ses sept pans, la toiture laisse entrer la lumière dans la nef et offre une plus jolie vue aux passants. ©ÉdA

L’Église délègue aux églises paroissiales les offices ayant un rapport direct avec le quotidien des habitants. Ceux des entours de Notre-Dame devaient se contenter depuis toujours de l’autel de St-Jacques le Mineur situé dans la nef.

Mais en 1516, William Blount, sire de Montoye, pose la première pierre de ce qui sera la "chapelle-paroisse". Un édifice assez simple de sept travées, de 34,50m sur 9m, logé contre le flanc du collatéral nord du sanctuaire. La différence de niveau entre la place des Acacias et la cathédrale est résolue en construisant la chapelle au-dessus d’une galerie de l’ancien cloître, ce qui était fort incommode pour le passage des usagers, créant une "descente" du pavement de la chapelle vers 1669.

De grandes arcades relièrent chapelle et cathédrale, supprimant donc le niveau inférieur des baies romanes. ©ÉdA

Le corps même de ce petit sanctuaire est resté tel qu’en 1516. Il compte sept travées, s’ouvre vers la place par autant de hautes baies aux remplages refaits aux XIXe et XXe siècle, se couvre d’une toiture à sept pans qui lui est restituée en 1913 en place d’un toit uni qui cachait, depuis le XVIIIe une bonne partie du deuxième niveau des fenêtres.

Pour permettre une liaison entre cathédrale et chapelle, sept grandes ouvertures sont pratiquées dans le mur roman, entraînant ipso facto la disparition des baies du niveau inférieur dont ne demeurent que les arcs de décharge

Les paroissiens aisés avaient doté "leur" chapelle Notre-Dame comme en témoigne ce très bel autel. ©ÉdA

C’est l’incendie de mai 1940 de la toiture de la nef, lequel se communique à la chapelle-paroisse et aux sacristies de Sonneville de 1913, qui change la vision de ce site dégagé de ses gravats dès 1941. Mais que faire de ces vestiges qui enlaidissent le site en plein remaniement ?

Les bombes de 1940 n’ont laissé que des ruines de cet édifice élevé en 1916. ©ÉdA

La décision tant du clergé que des Sites et Monuments est de ne pas rebâtir "un sanctuaire sans grande valeur archéologique". Les murs branlants de la chapelle et ceux des sacristies sont démolis. Apparaissent alors les grandes baies en plain cintre s’ouvrant vers le collatéral nord. Ignorons les polémiques ardues pour ne retenir que la décision finale: les baies disparues seront refaites exactement comme celles du côté Sud.

Ainsi, tous ceux qui s’extasient devant cette pureté romane de la nef encensent du faux-vieux.