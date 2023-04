Inédit: un tournoi d’Ultimate Frisbee a pris ses quartiers au stade communal de Comines

Au jardin ou à la plage, le jeu de frisbee fait le bonheur des petits et des grands. Mais, plus qu’une activité ludique, il peut être un véritable sport d’équipe. "C’est un sport qui se joue à 7 contre 7 sur la taille d’un terrain de football quasiment. Il se pratique sur l’herbe, sur le sable ou en salle avec des équipes d’hommes, de femmes ou mixtes sans aucun contact et avec des passes vers la zone d’en-but adverse, comme au rugby. L’arbitrage se fait par les joueurs eux-mêmes dans le plus grand fair-play", précise Quentin Walsh, du club Armada de Woluwe.