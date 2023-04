4000 marcheurs ont gravi le Mont Saint-Aubert, ce lundi de Pâques (Vidéo)

Petits, grands, mais aussi compagnons à quatre pattes, ont suivi les différents parcours mis en place par l’ASBL de la Marche à Bâton. "Comme d’habitude, les parcours de 6 et 12 km ont connu un succès égal. En cas de doute, nous proposons toujours de privilégier le plus court pour profiter du retour en bus. Cependant, étant donné le monde qui attend la navette en même temps, il est parfois préférable de redescendre le mont à pied, en suivant les panneaux propres aux 12km ", indique le secrétaire de l’ASBL, Éric Guillaume.

Cette année, le plus long trajet, celui de 20km, passait par Obigies et le moulin de Barbissart transformé il y a peu en chambres d’hôtes. "C’est entre 300 et 400 personnes qui ont choisi cet itinéraire dans la matinée, des purs marcheurs! Le parcours initial a dû être changé en dernière minute à cause de travaux à proximité du moulin, mais cela n’a pas entaché la balade. Sur le parcours de 12km, quelques modifications ont également dues être réalisées, la boue était encore trop présente en début de week-end", raconte le secrétaire.

Les quelque 400 jeux à réaliser sur le parcours proposés au prix de 2euros se sont rapidement écoulés, mais pas aussi vite que les œufs durs. "Nous n’avions cette année que 1500 oeufs durs, parce que nous savons que tout le monde n’en demande pas, justifie Éric Guillaume. Cependant, avec la hausse des prix des matières premières, ils nous ont coûté aussi cher que les 3000 que nous prévoyons habituellement."

Moins de place en haut du mont

L’organisation 2023 de la marche à bâton était on ne peut plus traditionnelle, à l’exception du rendez-vous au sommet du Mont Saint-Aubert. A cause des travaux sur le parking derrière le cimetière, le chapiteau s’est installé sur les places de stationnement de la rue du Reposoir où en matinée se sont produits les ZamuZettes de Molenbaix. "Les marcheurs ont parfois dû chercher pour trouver le point de chute, mais globalement, ils ont tous trouvé le chemin jusqu’au chapiteau! ", s’amuse Éric Guillaume.

Les réjouissances en haut du monde sont habituellement organisées par l’ASBL de la Marche à Bâton, mais également par l’ASBL des Leongs t’Chus. Les membres de cette dernière invitent chaque années des forains et des artisans, ce qui malheureusement n’a pu être le cas cette année par le manque de place. Le traditionnel lancé d’œufs en chocolat depuis le Relais des Artistes, également en travaux, n’a pas pu se réaliser comme à l’accoutumée. A la place, les Leongs t’Chus, aidés par l’ASBL Saint Lazare, ont organisé deux chasses aux œufs, à 11h et à 16h sur le square Willocq. "Nous n’avons pas eu beaucoup de monde à 11h. Nous avons relancé plusieurs fois des œufs dans le square quand des enfants passaient. Les marcheurs ont leurs habitudes : les œufs en chocolat en haut du mont, c’est à 16h!", explique Monique Willocq, présidente de l’ASBL des Leongs t’Chus.

Une floche rose au grand succès

Les Horizons nouveaux est le troisième organisme a prendre part à l’événement. Chaque année, les parents des résidents et le personnel s’organisent pour préparer les floches et les bâtons afin de les vendre le jour de la marche. "Nous avons prévu 2000 floches et 350 bâtons qui se sont très bien vendus. On sent que les gens sont en attente de cet accessoire qui change chaque année de couleur", assure la directrice du service résidence des Horizons nouveaux, Maïté Desplechin, qui n’avait plus qu’une petite cinquantaine de bâtons à vendre à 13h.

Cette 27e édition de la marche à bâton portait le symbole de l’otarie, animal que l’on retrouvait sur les étiquettes des floches qui, cette année, étaient de couleur rose.