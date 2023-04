Maulde : une voiture percute l’habitation du conseiller communal, Armand Boite

L’homme politique n’a pas été blessé mais a cependant été emmené à l’hôpital. "Heureusement à 1h30 du matin, lorsque l’incident s’est produit, je dormais. Cependant, je me suis réveillé à l’hôpital parce que j’ai subi un choc émotionnel, je ne me souvenais plus de ce qu’il s’était passé ", raconte Armand Boite.

Selon l’ancien échevin, le conducteur du véhicule, seul à bord, n’a pas été blessé non plus.