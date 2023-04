Les Fennecs, le premier bar à couscous de Wallonie picarde a ouvert ses portes à Tournai

Ali rêvait d’importer dans la cité des cinq clochers un concept original, apparu il y a deux ou trois ans à Paris, et qui a depuis essaimé un peu partout dans l’Hexagone (notamment à Lille, depuis un peu plus d’un an), mais beaucoup moins en Belgique jusqu’à présent: le bar à couscous,

Viva l’Algérie !

Le principe est simple. Ces plats aux saveurs orientales de plus en plus prisés chez nous, on n’a pas toujours le temps de les préparer… Ici, le "chef", c’est aussi un peu le client ! Qui compose son couscous sur mesure. Suffit de demander: de la semoule, des légumes (carottes, courgettes, navets ou potiron cuits dans le jus, plus des pois chiches et des raisins, au choix, lequel n’est pas immuable – "on a même essayé une fois avec des choux de Bruxelles", précise Ali) et des viandes (poulet, merguez, boulettes kefta ainsi qu’en bonus, pour le Royal, une côte d’agneau) sont placés dans une "box" ; le tout est arrosé de bouillon.

"Le couscous algérien est moins épicé que ses cousins tunisien et marocain", ajoute le gérant de cet établissement, ouvert depuis l’automne dernier, qui a été baptisé Les Fennecs. Cela lui est "venu comme ça…, confie-t-il. C’est notre petit renard des sables (celui que rencontre dans le désert, le Petit Prince de Saint-Exupéry), qui est devenu l’emblème de l’Algérie, et a aussi donné aux joueurs de notre équipe nationale de football, leur surnom actuel "

Complémentaires

Pas de restauration sur place – cela pourrait venir, à terme – même si on peut déguster un thé à la menthe (très apprécié des "voisins"), un jus d’orange frais ou un petit-déjeuner dans le coin aménagé en tea-room, mais un service livraison en plus du traiteur. Il est aussi possible de commander une soupe (harira ou lentilles rouges), des tajines (olives, pruneaux ou kefta) ou des bricks, et divers plats…

Gros succès pour les pâtisseries en cette période de ramadan. ©EDA

Ali se fournit à la supérette et à la boucherie contiguës. L’empreinte carbone est limitée ! "Pour le couscous (onze euros pour une copieuse ration veggie, 13,50 euros avec les viandes…), nos clients sont majoritairement belges", assure celui qui, en ce mois de ramadan, voit ses ventes de pâtisseries (baklawa, cornes de gazelle, makrout, dziriettes, mchewek, griwechs, chebakia..) exploser: "Les gens cherchent des trucs sucrés. On a même trop de demandes !" Généralement, Rahma est en cuisine, et Ali derrière le comptoir. "Mais parfois on change... "

En Algérie, lui était avocat, elle travaillait dans le secteur bancaire. Le couple kainois, qui a deux enfants de 8 et 9 ans, est arrivé en Belgique il y a vingt ans. Il apprécie le quartier Saint-Piat, son côté populaire et son interculturalité: "C’est tranquille, ici."