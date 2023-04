Un mastodonte au service des ouvriers du rail : le train P93 à l’oeuvre entre Blandain et Froyennes (vidéos)

Des dizaines d’ouvriers et de techniciens sont occupés sur les chantiers de Froyennes et de Blandain. ©EdA

Du côté d’Infrabel, on rappelle que les chantiers effectués sur le réseau sont prévus de longue date. Et que des moyens techniques et humains sont mis sur les chantiers pour tenir des délais les plus courts possibles. Une quarantaine d’ouvriers et techniciens étaient présents ce vendredi à Froyennes. Le personnel travaille sept jours sur sept et 24h sur 24. "On a parfois des pics à soixante personnes. La nuit, parfois, il y a moins de monde mais le personnel occupe plus d’espace. Et si on tient compte des deux sites de chantier, à Froyennes et à Blandain, on a parfois une centaine de personnes occupées à travailler simultanément", nous explique Xaviert Druart, ingénieur voies.

En gare de Froyennes, Infrabel est occupé à poser quatre aiguillages "nouvelle génération" en direction de Mouscron. Ces nouveaux éléments induisent un élargissement de l’entrevoie et une modification du gabarit du couloir sous voies. L’ouvrage a été allongé de trois mètres. En direction de Tournai, le tracé sera simplifié et deux aiguillages seront retirés. La caténaire et la signalisation seront adaptées à la nouvelle configuration. "On a terrassé quelque cinq mille tonnes de déblais, dont une partie a été recyclée sur place. Les rectifications apportées aux voies rendront l’infrastructure plus fiable et diminueront la fréquence des entretiens". Ce qui est nouveau aussi, c’est qu’entre Tournai et Mouscron il n’y aura plus aucun joint dans la voie ferrée: tous les raccords ont été soudés. "On a maintenant un long rail continu qui ne provoque plus aucun choc. Pour éviter les effets de la dilatation, toute une série de réglages de contraintes ont été réalisés. Une technique vise notamment à étirer les rails à l’aide de vérins hydrauliques pour éviter les problèmes en cas de fortes chaleurs".

Deux cents traverses en béton remplacées chaque heure

Le train de travaux "P93" est actuellement à l’œuvre entre Froyennes et Blandain. Une machine surpuissante et ingénieuse conçue pour remplacer en continu les traverses en béton.

En principe, les traverses en béton sont remplacées tous les 40 ans. Celles de la voie ferrée située entre Froyennes et Blandain ont 35 ans seulement. Mais Infrabel a décidé d’anticiper leur remplacement parce qu’une inspection a détecté des fissures, et parce que c’était le bon moment de lancer ce chantier dans la mesure où le trafic ferroviaire était quand même interrompu en raison des travaux réalisés en gare de Froyennes.

La "P93" (pour l’année de sa fabrication) est actuellement à Tournai pour renouveler quatorze kilomètres de traverses en béton. Soit plus de 23 000 pièces au total. Ce train de plusieurs centaines de mètres de long peut renouveler deux cents traverses par heure en moyenne. "Cette machine permet de remplacer deux mille traverses par jour en écartant les rails, en retirant les anciennes traverses et en posant les nouvelles tout en avançant sur la voie", indique Xavier Druart.

Le P93 écarte les rails, retire les anciennes traverses et en pose de nouvelles. ©EdA

Ce dispositif nécessite une logistique impressionnante. Deux espèces de navettes circulent sans cesse sur le train, eux-mêmes sur des rails, pour évacuer au fur et à mesure les vieilles traverses en amener de nouvelles. Il y a même un train dortoir qui, à Tournai, héberge les ouvriers qui se relaient sur le P93 et autour de celui-ci.

À Blandain, le passage à niveau de la route du Tabac est supprimé dans le cadre des travaux. L’infrastructure du passage à niveau du hameau Molinel sera modernisée, de même que celle du passage à niveau du chemin Royer à Froyennes.