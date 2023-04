En inaugurant le CAM en juin 2016, les services communaux ont progressivement déserté l’ancien Hôtel de Ville de la Grand-Place. Seuls demeuraient quelques irréductibles, qui ont dû quitter l’édifice pour laisser le champ libre aux pelleteuses.

Le coup d’envoi des travaux a été donné fin 2021-début 2022, soit quasiment cinq ans après la désertion du bâtiment. Comment expliquer un tel délai entre le retrait des troupes et le début des coups de pioche ? Le désamiantage, évidemment. Mais surtout la lenteur du processus administratif. "Le chantier a mis un moment à s’enclencher. Entre la demande de permis, l’élaboration du cahier des charges pour l’obtention des subsides et d’autres formalités administratives, le dossier a pris beaucoup de temps avant de se concrétiser, sans doute trop ", lance Brigitte Aubert.

Plus lumineux et accessible aux PMR

À environ trois mois de la fin du chantier, l’Hôtel de Ville se dévoile enfin dans les moindres détails. Son enveloppe extérieure n’a pas bougé d’un iota depuis la Grand-Place. Tout le contraire de la façade Ouest (depuis la rue de Tourcoing). "Une partie de l’ancien bâtiment a été démolie pour refaire une nouvelle extension (surface: entre 350 et 400 me) dont la façade est en partie vitrée et plus moderne", détaille Jérémy Labit, architecte en charge du projet. "L’intérieur sera beaucoup plus lumineux, il sera surtout accessible aux personnes à mobilité réduite grâce à un ascenseur."

Dès la semaine prochaine, une esplanade se dessinera devant l’extension de l’Hôtel de Ville "avec quelques plantations, de la pierre bleue et des places PMR, là aussi", reprend Brigitte Aubert.

Mariages, expositions, GCV et antenne de police

L’enveloppe totale dédiée aux travaux tourne autour de 3 millions d’euros, dont 1,1 million de subsides. L’inflation et quelques imprévus ont gonflé la note, "mais ce sont des montants que l’on peut suivre ", confirme la bourgmestre.

Parmi ces imprévus, la découverte d’une peinture murale qui doit être restaurée dans les semaines à venir. "On voulait conserver tout ce qui faisait le caractère original de l’Hôtel de Ville. Des radiateurs aux portes, des fresques aux cheminées, le patrimoine intérieur est sauvegardé. Il fallait vraiment redonner tout son lustre d’antan à cet édifice. "

La Ville de Mouscron n’a justement pas la richesse patrimoniale de sa voisine tournaisienne… autant garder ce qui pouvait l’être. "Il a fallu se creuser un peu les méninges, mais nous y sommes parvenus", explique les architectes communaux.

Clou de la visite ? La salle des mariages, évidemment. Celle-ci retrouve toute sa splendeur originelle. "Les premières cérémonies pourront y avoir lieu à partir du mois de juillet", confie encore la bourgmestre. Outre des unions civiles, l’édifice accueillera également des expositions et d’autres événements ponctuels. "Au rez-de-chaussée, la partie gauche (depuis l’entrée de la rue de Tourcoing) sera investie par la Gestion Centre-Ville, la partie droite par l’antenne de quartier de la zone de police, à l’étroit dans son local de la Rénovation urbaine."

Fleuron du patrimoine hurlu, l’Hôtel de Ville doit désormais se faire "adopter" par des Mouscronnois qui ont appris à faire sans cet édifice. La réappropriation passera par la dynamisation de l’endroit. "Des portes ouvertes seront organisées début septembre, sans doute lors des Journées du patrimoine", conclut Brigitte Aubert.

Le rendez-vous est pris. À moins que l’on assiste au premier mariage de l’ère Hôtel de Ville "post-rénovation"…