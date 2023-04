Certes, on retrouvait, ce vendredi dans la rue Royale de Tournai, les différents éléments qui forgent habituellement le succès du traditionnel marché aux fleurs du vendredi saint. Soit: des étals de plantes et de fleurs, dont les inévitables jonquilles donnant de l’ombre à de charmants petits lapins en porcelaine, ou encore des stands d’associations vantant les mérites de leurs actions, comme le parc naturel des plaines de l’Escaut, la Pépinière, le contrat rivière Escaut Lys et quelques autres.

On retrouvait également sur le pavé, l’incontournable vendeur de carabouyas ainsi que quelques politiques venus faire causette ou des emplettes, et même deux ou trois food-trucks fleurant l’huile surcuite, et pourtant, tout cela manquait singulièrement d’ambiance et de monde, surtout du côté des vendeurs dont les étals n’arrivaient même pas à couvrir l’intégralité de la longueur de la rue Royale récemment rénovée.

Même si le marché aux fleurs accueillait un nombre de stands (un peu trop) limité, les acheteurs y trouvaient malgré tout leur bonheur… ©EdA

Certes, les producteurs et commerçants qui avaient fait le déplacement nous ont confié faire quelques affaires malgré tout, et du côté de la boulangerie Vienne, on se réjouissait d’un afflux inhabituel d’acheteurs de viennoiseries à certaines heures de la journée.

N’empêche, tout cela avait tout de même un goût de trop peu…

C’est la crise, ou plutôt les crises…

Vincent est la troisième génération de vendeur de carabouyas à venir à Tournai. ©EdA

Certes, l’an dernier, le marché aux fleurs d’après-covid semblait plus étoffé, non pas parce qu’il avait attiré plus d’ambulants, mais surtout parce qu’il se tenait dans un espace beaucoup plus exigu (la place Reine Astrid). D’aucuns auraient d’ailleurs voulu qu’il soit réorganisé au même endroit cette année mais cette option a été abandonnée car elle aurait privé les commerçants locaux de cette manifestation à l’heure où "leur" rue vient de sortir d’un chantier qui les a privés d’une partie de leur clientèle durant plusieurs mois.

Plusieurs ambulants, venus pour la plupart de la région proche, nous ont confié que la crise sanitaire avait vu disparaître du circuit plusieurs de leurs confrères.

De plus, les taxes de transport sont de plus en plus difficiles à supporter pour les vendeurs qui viennent de plus loin, d’autant plus qu’il faut aussi compter avec les coûts des carburants et de l’énergie qui n’ont pas cessé d’augmenter au fil des derniers mois.

Un métier qui se perd

Des arguments que confirme l’échevine du commerce Caroline Mitri qui nous dit observer une diminution constante du nombre d’ambulants depuis plusieurs années déjà, et ceci, depuis bien avant la crise sanitaire. "Il y a de moins en moins de relève chez les producteurs, nous a-t-elle précisé, ce qui explique aussi la disparition de certains étals lors du marché.

Mais il arrive cependant que nous en accueillions des nouveaux, dont 3 cette année.

Pour remédier à la raréfaction des stands de producteurs, nous allons poursuivre dans la voie de la diversification que nous avons déjà entamée en proposant également de l’espace à d’autres types de vendeurs comme ceux présentant du matériels horticoles, mais aussi en multipliant des collaborations comme celle initiée avec l’Ipes, par exemple. Sans oublier les artisans qui, eux aussi, devraient être davantage sollicités à l’avenir."