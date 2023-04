Salaires indécents, management... Le Mouscronnois Thierry Graulich claque la porte d’Action Damien: "je ne reconnais plus l’ONG"

Enseignant de formation, le Mouscronnois a eu " deux vies" dans l’ONG. La première de 2003 à 2013, comme responsable des bénévoles pour le réseau francophone, la deuxième pour " redynamiser un réseau de volontaires affaibli ces deux dernières années ", poursuit l’intéressé. Après des mois de réflexion, Thierry Graulich a claqué la porte d’Action Damien. Déçu, écœuré et désabusé. " Je ne reconnais plus l’ONG, dont les valeurs sont aujourd’hui trop éloignées des miennes. Quitte à choisir une direction totalement opposée à celle prônée par son fondateur (le père Damien), autant changer de nom. Car il n’y a plus rien d’Action Damien dans le fonctionnement de l’ONG."

En pleine tempête depuis l’enquête de Ruben Brugnera publiée conjointement dans le Vif et Knack, Action Damien voit ses membres historiques quitter le navire. Avant le naufrage ? "L’enquête a révélé ce qu’on déplorait depuis un moment. Des consultants externes qui remettent des factures de 20 000 euros par mois, c’est indécent dans une ONG. Aujourd’hui, les décideurs sont des professionnels venus d’Engie ou de grandes entreprises privées et passés par Solvay. Des gens probablement compétents, mais pas pour former des bénévoles et revitaliser le réseau de volontaires. Pour cela, il faut des pédagogues, pas des businessmen", estime le Mouscronnois.

"Des salaires indécents"

"Pour tout reconstruire, ce sera très compliqué. L’investigation de Ruben Brugnera a fait de gros dégâts sur le terrain, auprès des volontaires et des donateurs. Mais la direction ne s’en rend pas compte. Elle est dans sa tour d’ivoire. En réponse à l’enquête, elle a pondu un communiqué lunaire, creux et vide de sens, accusant le Vif de publier des allégations injustifiées. Les révélations du journaliste auraient dû permettre à Action Damien de faire preuve de transparence, de repartir sur des bases bien plus saines. A contrario, nous n’avons obtenu aucune réponse. À l’automne dernier, le nouveau directeur s’est retiré au bout de quelques jours, conscient des nombreuses anomalies structurelles d’Action Damien. L’ONG a continué de passer sous silence des éléments essentiels. La prise de conscience, que l’on espérait tant, n’a jamais eu lieu."

La conséquence ? Une saignée. Des pertes humaines conséquentes et la défiance de l’opinion publique. "Travailler dans l’humanitaire et avoir un salaire supérieur à 5 000 euros me paraît absolument dingue. Lorsque les revenus astronomiques ont été mis à jour dans l’enquête du Vif, Action Damien a contre-attaqué sur la forme, pas sur le fond. Parce que les salaires perçus par certains sont réellement indécents. "

S’il évoque une décision qui lui a " donné le vertige", Thierry Graulich ne regrette pas son départ. " je reste fier du travail accompli, par et avec les bénévoles. Ils dépensent tant d’énergie qu’ils méritent le respect. Je suis fier de ma décision, aussi. Elle permet de sauvegarder les valeurs que mes parents m’ont enseignées et que j’essaye de transmettre à mes enfants et petits-enfants. "Le Mouscronnois a entamé un nouveau chapitre (le dernier ?) de sa vie professionnelle chez Correlap, une entreprise de travail adapté, qui œuvre pour l’inclusion des personnes en situation de handicap dans le monde du travail. Une philosophie qui lui va comme un gant. "Je me sens utile chez Correlap, j’ai l’impression de travailler ici depuis des années… "

"On néglige le boulot des bénévoles"

"Je me suis accroché en pensant que le changement aurait lieu, en vain ", déplore Thierry Graulich. Son histoire avec Action Damien a réellement débuté bien avant 2003 et sa prise de fonction comme responsable du réseau de volontaires francophones. "Enfant et ado, j’étais déjà bénévole. Pu is je suis devenu coordinateur du secteur Mouscron-Comines. Lorsque j’ai commencé ma carrière d’enseignant, on a pu lancer des projets, partir à Kinshasa avec d’autres instit’et des élèves pour voir de nos propres yeux comment les fonds d’Action Damien étaient utilisés sur le terrain. Ces voyages étaient riches en enseignement et en humanité. Ils m’ont permis d’entrer dans l’ONG en tant que professionnel."

Action Damien combat des maladies qui semblent lointaines (lèpre, tuberculose, etc). C’est peut-être là son talon d’Achille. "Les grandes opérations médiatisées comme Cap 48 ou le Télévie nous touchent davantage, car elles nous concernent directement. Ce n’est pas le cas d’Action Damien, mais nous avons toujours pu compter sur des bénévoles dévoués. Les volontaires sont le ciment de notre action. La politique actuelle d’Action Damien semble le négliger." Le Mouscronnois prend en exemple le modèle de Gospel for Life, qui s’est exporté avec succès sur tout le territoire belge. "Aujourd’hui, cette dynamique-là n’existerait plus. Car il n’y a plus de place pour les initiatives personnelles. Le coordinateur du réseau de bénévoles fait de l’administratif. Il doit passer par plusieurs supérieurs avant d’avoir une réponse, qu’il n’obtiendrait qu’après plusieurs semaines. L’ONG est coupée de sa base désormais. L’enquête a provoqué le départ de certains volontaires, mais d’autres sont restés. Parce qu’Action Damien, c’est toute leur vie. Pour eux aussi, la situation est particulièrement éprouvante…"