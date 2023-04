Ressortez vos bâtons au pied de Mont Saint Aubert pour la tradition du lundi de Pâques. L’ASBL de la marche à bâton vous invite à la 27e édition de leur événement annuel. Dès 7h du matin et jusqu'à 16 heures, les marcheurs pourront prendre le départ des trois parcours de 6, 12 et 20 kilomètres depuis le Collège Notre Dame de Kain. "Le comité se fait fort de garder la gratuité de la marche", précise Gérard Budke, président de l’ASBL organisatrice. La maison "Les Horizons Nouveaux" mettra à disposition les célèbres bâtons de marche au point de départ pour la modique somme de 2 euros.

L’arrivée du parcours de 6km et le point de passage pour les deux autres s’ancreront comme d’habitude au Mont Saint Aubert, sous le chapiteau. Cependant, celui-ci, tenu par l’ASBL des Leongs T’Chus, prendra place cette année sur le parking de la rue du Reposoir, derrière le square Willocq, en raison des travaux sur le parking au sommet du Mont. "En conséquence, notre ASBL n’a plus d’endroit assez grand pour y mettre ses artisans et ses amis forains. Mais le haut du Mont ne sera pas démuni d’animations", assure l’organisateur.

2. La Piste aux Espoirs (Tournai)

Foutoir céleste, Drache nationale et bien d’autres spectacles sont au programme du festival La Piste aux Espoirs jusqu’à dimanche. L’événement est un incontournable du printemps dans la Cité des cinq clochers et ouvre aussi la saison des festivals dédiés aux arts du cirque, celui de Tournai réunit une centaine d’artistes dispersés en divers points de chute.

Parmi les représentations, plusieurs propositions gratuites et déjantées, dont le spectacle "J’adore" (vendredi à 21h30 et samedi à 20h30) dans le hall de la Maison de la Culture, "78 tours" (samedi et dimanche à 15h30) sur la Grand-Place ou encore "In Petto" du duo clownesque Okidok (dimanche à 11h30) sur le parvis de la Maison de la Culture. Vous avez l’embarras du choix !

3. Chasse aux œufs, Festy-Pâques, etc.

À Bléharies, le week-end pascal marque le retour des chapiteaux avec Festy-Pâsques, organisé pour la 32e fois par le FC Bléharies. Au programme: week-end festif, sportif et musical, sous le chapiteau planté dans les infrastructures sportives de la rue du Cimetière. Tournois de mini-foot (S) et beach-volley (D) rythmeront les journées alors que le groupe Zenith et les Dj’s animeront les soirées des samedi et dimanche. Lundi, place aux enfants avec la chasse aux œufs et un spectacle.

De chasse aux œufs, il en sera aussi question dans plusieurs entités de Wallonie picarde comme à Celles, Brugelette ou Bon-Secours. À noter aussi, celle organisée par Maison du Pichou samedi matin en face du Palais de Justice, où les enfants issus de famille en situation de précarité pourront aussi profiter des joies de cette belle tradition.

Sans oublier le Rock & Trolls Festival vendredi et samedi, qui fait la part belle aux groupes locaux !