Il n’en fallut pas plus pour susciter une volée de commentaires sur les réseaux sociaux, certains voyant dans ces croix ou dessins, des marques tracées par des malfrats en repérage dans le village en vue de préparer de futurs cambriolages. On sait que circulent sur les réseaux, mais aussi sur les sites internet de la plupart des vendeurs d’alarmes, des lexiques donnant à ces marques certaines significations précises: un Y renversé pour indiquer la présence d’un chien ou d’un tout autre danger potentiel pour le voleur, un losange renseignant une maison inoccupée et peu surveillée, un triangle pour la maison occupée par une femme seule, une lettre N pour signifier qu’il vaut mieux cambrioler ici la nuit, un AM indiquant qu’il est préférable d’opérer l’après-midi, et on en passe des plus inventives les unes que les autres.

"De telles marques ont effectivement été observées dans la région, nous a expliqué le commissaire-divisionnaire de la zone de police du Tournaisis, Dominique Debrauwere, mais cela remonte à un certain temps déjà. Nous n’avons pas reçu de plaintes précises à ce sujet des derniers temps…"

L’œuvre de scouts, tout simplement...

Dans le cas qui nous préoccupe plus particulièrement, le mystère a été levé sur la provenance de ces marques. Celles-ci avaient en réalité été tracées par les responsables d’une troupe de scouts ayant chargé ces derniers de distribuer des prospectus. Les marquages en question avaient simplement pour objectif de bien orienter les jeunes et de leur éviter de repasser deux fois dans la même rue ou d’en oublier certaines.

Bref, pas de quoi fouetter un chat et d’aucuns ont fait monter la pression un peu rapidement et, surtout, inutilement, sur les réseaux.

Ce à quoi, ces mêmes personnes rétorqueront sans doute que "l’on n’est jamais trop prudent..."