Une manche du championnat de Belgique de rallye pour séduire le public frasnois

L’an dernier, le célèbre Freddy Loix (onze victoires à Ypres, 93 rallyes du championnat du monde, quatre titres de champion de Belgique) avait remporté la 7e édition de l’ Aarova Oudenaarde Rally, qui s’était disputée, début octobre, à la fois sur le territoire d’Audenarde – la ville donne son nom à l’épreuve proposée par le club Superstage, organisateur du rallye d’Ypres, de Kruishoutem et de Frasnes-lez-Anvaing, qui accueillait deux spéciales sur les quatre, à Saint-Sauveur et du côté d’Anvaing, Cordes et Forest. "Les rallyes avaient déserté la région depuis près de trente ans. De façon générale, tout s’est bien passé. Les gens nous ont bien acceptés, alors on revient cette année, mais cette fois plus tôt dans la saison (le samedi 19 août), pour avoir le bon temps avec nous, et déranger le moins possible les agriculteurs", explique Alain Penasse, le président de Superstage. Le "bonus", pour les amateurs de sports moteurs, c’est évidemment que l’épreuve intègre le Championnat de Belgique, qui comprend treize manches (six comptant pour le Belgian Rally Championship et sept pour la Belgian Rally Cup) dont les rallyes de Wallonie, d’Ypres, de Spa ou de Haspengouw, celui qui a ouvert la saison avec une victoire du duo Wagner-Bronner et la présence de… Tom Boonen au volant d’une L ancia. Les noms des anciens vainqueurs situent le niveau de la compétition: outre Loix, on retrouve Marc Duez, Guy Colsoul, Patrick Snijers (sept fois titré, il pilotera, le 19 août, la Porsche 911 du Forestois Rudy Buyse), Grégoire de Mévius…