Un Meccano de cent tonnes en cours d’assemblage au-dessus du Carré Janson à Tournai (vidéo)

Entamé en janvier 2022, l’aménagement du Carré Janson va bon train. En principe, la fin des travaux est prévue pour fin 2024. Cette semaine se déroule une étape cruciale avec l’installation de la charpente métallique. Cette structure constituera l’ossature de l’extension contemporaine du projet, qui comprendra deux étages et la terrasse panoramique (320 m²) du bâtiment. "Du belvédère, dont on peut se rendre compte de la hauteur depuis que la cage d’ascenseur est visible depuis la place Paul-Émile Janson, on aura une vue incroyable sur la ville et ses alentours", indique Philippe Robert, échevin en charge des chantiers européens.

La taille hors norme de la charpente implique une opération exceptionnelle d’un point de vue technique, rendue possible grâce à la mise en place d’une énorme grue sur pneus télescopique de la société Dufour. Ces derniers jours, des semi-remorques ont acheminé jusqu’à la place Paul-Émile Janson les premiers éléments de la grue. Sa fléchette en treillis permet de soulever les colonnes par-dessus les bâtiments existants. Sa hauteur sous crochet est de 63 mètres. À titre de comparaison, la hauteur de la grue voisine est de 48 mètres. Le poids total de l’engin (173 tonnes, dont 140 tonnes de contrepoids) permet de bénéficier d’une grande envergure pour placer les poutres et les colonnes à 34 mètres de l’axe de la grue.

La cage d’ascenseur qu’on aperçoit sur la photo à gauche du clocher de Saint-Jacques permet de se rendre compte du niveau qui sera celui du belvédère.

Quelques curieux étaient présents ce mardi pour assister à la mise en place des quatre colonnes de 5 et 7 tonnes qui supporteront l’ensemble de la structure métallique. D’autres étaient là ce mercredi pour voir s’élever une des deux poutres treillis de trente tonnes dont la longueur (32 mètres) est impressionnante.

Jeudi une deuxième poutre elle aussi fabriquée en atelier sera acheminée par convoi exceptionnel sur la place Paul-Émile Janson avant d’être à son tour soulevée et fixée tout en haut du bâtiment par des ouvriers de l’entreprise spécialisée CSM Steelstructures.

Une extension bien visible de l’extérieur

Ce n’est pas sans une certaine émotion qu’Olivier Camus, auteur de projet, architecte diplômé de l’ISA Saint-Luc de Tournai et co-fondateur de l’agence d’architecture lilloise TANK, a assisté ce mercredi à l’opération. "Ce chantier était jusqu’à présent invisible de l’extérieur dans la mesure où on travaillait à l’intérieur pour réaliser les travaux préparatoires, les fondations, les cages d’escaliers, restaurer les espaces et les toitures, etc. Aujourd’hui, en une heure, cette extension contemporaine apparaît avec ses importants éléments de charpente".

On voit sur cette photo "aérienne" les colonnes déjà fixées dans la cour du Carré Janson. On aperçoit sur la place la première poutre treillis, acheminée pendant la nuit.

Il y a eu un très gros travail de préparation avec les entreprises, et des défis techniques d’ingénierie ont été relevés pour réaliser la structure. "Car l’idée est d’y installer deux salles contemporaines relativement discrètes, en créant un beau dialogue avec les bâtiments historiques existants, en intégrant cette structure de manière très légère et subtile".

Une fois que le jeu de Meccano de la structure en acier sera terminé, tout va aller très vite. Dans un mois environ, l’extension sera bien visible.