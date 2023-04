Les chiffonnades de Tournai s’étendront jusqu’au quai des Salines en août prochain

Ce n’est pas la seule nouveauté. L’ASBL Gestion centre-ville qui organise l’événement depuis une bonne quinzaine d’années a en effet décidé de confier à une ASBL la préparation et de la gestion de ce grand marché textile de seconde main.

"Après avoir organisé cet événement pendant 17 ans, l’ASBL Gestion Centre-Ville a décidé de passer la main", indique la présidente Caroline Mitri, par ailleurs échevine du commerce. "Le rôle de l’ASBL est d’animer et de dynamiser des quartiers, mais aussi de passer la main quand les événements sont bien lancés, ce qui est le cas en ce qui concerne les chiffonnades. Le remaniement annoncé du décret relatif aux ASBL de gestion des centres-villes va dans ce sens de moins s’impliquer dans l’événementiel".

Il n’y aura qu’une date en 2023. Comme en 2022 (pour cause de Covid). Comme en 2019 (pour cause d’intempéries). "Depuis que je suis présidente de l’ASBL, je n’ai jamais connu de chiffonnades en mai. Ce n’est pas impossible qu’à l’avenir une deuxième date soit fixée mais ce sera à l’ASBL de le décider".

Un village des enfants sur la placette du Bas Quartier

Mélanie De Fru, une des responsables de "Happy Nanny and Co", confirme qu’il existe une telle demande de la part d’exposants mais aussi des visiteurs, qu’il y a de fortes chances que des Chiffonnades soient organisées deux fois en 2024. En outre, les nouveaux organisateurs ont l’intention d’insuffler une nouvelle dynamique à l’événement. "Le périmètre s’étendra jusqu’au quai des Salines d’où il sera possible de contempler le pont des Trous complètement refait". Du côté de la rue de l’Hôpital Notre-Dame, sur la placette du Bas Quartier, des animations pour les petits, encadrées par des animateurs, seront organisées dans un village des enfants pendant que les parents sont occupés à chiner.

Des emplacements plus grands et plus chers

Les habitué(e)s de l’événement ont remarqué que le prix demandé par emplacement (20€) a doublé par rapport à l’année passée. Cette augmentation se justifie par le fait que l’ASBL privée ne bénéficie pas de services de la ville (comme l’ASBL Tournai centre-ville) et doit prendre en charge toute une série de frais. Comme le versement d’une somme à la ville au mètre carré pour occupation du domaine public.

Des choses seront améliorées également. "Des gens ont regretté l’an passé d’avoir des difficultés pour trouver des toilettes. Eh bien on va louer des toilettes sèches pour améliorer les choses à cet égard. Les emplacements seront plus grands aussi: ils s’étendront sur quatre mètres. Les participants trouvaient que les emplacements des années précédentes étaient trop étroits."

Les réservations se font uniquement par mail (chiffonnadestournai23@hotmail.com) en communiquant ses nom, prénom et numéro de téléphone.